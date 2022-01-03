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بعد رسالة (حماس) للجنة الانتخابات.. القواسمة يوضح كيفية تشكيل محاكم الانتخابات

بعد رسالة (حماس) للجنة الانتخابات.. القواسمة يوضح كيفية تشكيل محاكم الانتخابات
المحامي بسام القواسمة مؤسس تجمع (الكل الفلسطيني)
خاص دنيا الوطن – رغد داود
أكد المحامي بسام القواسمة، ومؤسس تجمع (الكل الفلسطيني)، إن موقف (حماس) من إجراء الانتخابات المحلية واضح، وأتوقع أن غالبية الشعب الفلسطيني يتماشى مع هذا الموقف، المتمثل بضرورة إجراء جميع الانتخابات وعلى رأسها الانتخابات العامة وهي التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني وكل المؤسسات الوطنية.

وذكر ومؤسس تجمع (الكل الفلسطيني) في حديثٍ لـ "دنيا الوطن": "نحن نؤكد على ضرورة إجراء جميع الانتخابات دون استثناء ومن ضمنها الانتخابات المحلية، وعلينا ألا ننسى أن الانتخابات التشريعية جرت عام 2006 و15 عاماً مروا دون إجراء انتخابات، في حين مدة الهيئات والمجالس المحلية انتهت قبل أشهر".

وقال القواسمة: "والضرورة المُحلة والمصلحة الوطنية العليا تتطلب إجراء الانتخابات كافة، ويجب أن يكون هناك جدول زمني وتراجع عن قرار التأجيل للانتخابات العامة من قبل السلطة الفلسطينية، وفيما يتعلق بالتعديلات القانونية على القوانين يجب أن تكون هذه التعديلات من خلال توافق وطني".

أضاف القواسمة: "شكل الرئيس محمود عباس محكمة الانتخابات مؤخراً دون توافق وطني، في السابق كان هناك نص قانون الهيئات المحلية على المحاكم المختصة للنظر بطعونات الانتخابات، لماذا تم تشكيل هذه المحاكم مؤخراً دون توافق ولماذا لم يتم الالتزام بالنصوص السابقة".

وتابع القواسمة: "قانون الهيئات المحلية ينص في الأساس على تشكيل محاكم الانتخابات، لماذا هذا التشكيل بهذه الطريقة، وشيء طبيعي هذا التشكيل أوجد بعض الشكوك عند الفصائل الأخرى والقوى الوطنية الأخرى، والأصل أن يكون هناك توافق وطني فصائلي من خلال كل القوى الفلسطينية لإجراء أي تعديل".

وأكمل رئيس تجمع (الكل الفلسطيني): "ما يحصل هناك استفراد على جميع السلطات سواء فيما يتعلق بالتشريع والسلطة القضائية والتنفيذية، بيد مجموعة معينة موجودة في المقاطعة وهذا يتنافى مع النظام القانوني والسياسي والدستوري الفلسطيني".

في وقت سابق من يوم السبت الماضي، تلقت لجنة الانتخابات المركزية رسالة من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) حول موقفها من الانتخابات المحلية المزمعة في 26 من شهر مارس آذار المقبل، تضمنت بعض الأمور السياسية التي رأت الحركة أنها ضرورية لموافقتها على الانتخابات المحلية.

وتتمثل هذه الأمور بضمانات خطية لإجراء الانتخابات كما هو مقرر، وأخرى تتعلق بقانون الانتخابات وتحديداً إلغاء تشكيل محكمة قضايا الانتخابات وإعادة اختصاص البت في الطعون إلى محاكم البداية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

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