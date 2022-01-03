الرفاعي: شروط حماس التعجيزية تؤكد رفضها لإجراء الانتخابات المحلية في غزة









رام الله - دنيا الوطنقال سمير الرفاعي، عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح): "إن شروط حركة (حماس) التعجيزية لإجراء الانتخابات المحلية تؤكد أنها ترفض إجراءها في غزة، وأن الانتخابات لن تكون في مصلحتها رغم إدعائها عكس ذلك".وأضاف الرفاعي في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الاثنين: "أن حركة حماس تدرك ان شعبنا في غزة يرفض سيطرتها على الحكم ويرغب في الخلاص وإنهاء الويلات التي يعيشها".من جانب آخر، أعلن الرفاعي عن وفد برئاسة أمين سر اللجنة المركزية لحركة (فتح) جبريل الرجوب، سيتوجه إلى العاصمة السورية دمشق الأسبوع الجاري، لحضور مهرجان إنطلاق الثورة الفلسطينية والتحضير لعقد المجلس المركزي عبر اللقاء بكافة فصائل منظمة التحرير، بالإضافة إلى حركة الجهاد الإسلامي .وأشار الرفاعي أن الوفد سيضم عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية (لفتح) عزام الأحمد وعضو اللجنة المركزية أحمد حلس.