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ارتفاع ملحوظ في أعداد الإصابات بـ(كورونا) في السعودية

ارتفاع ملحوظ في أعداد الإصابات بـ(كورونا) في السعودية
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
شهدت المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد الإصابات بفيروس (كورونا) بشكل كبير خلال الـ24 ساعة الماضية، لتزيد بنحو 70% عما سجلته في اليوم السابق.

بدورها، ذكرت وزارة الصحة السعودية: "أنه تم تسجيل 1746 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد، ليرتفع إجمالي حلالات الإصابة في المملكة منذ بدء الوباء، إلى 559852 حالة"، وفق (واس).

وقالت الوزارة : "تم تسجيل 341 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 542754 حالة"، مؤكدة تسجيل حالتي وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 8881 حالة وفاة، بينما بلغ عدد الحالات الحرجة 90 حالة.

وسجلت السعودية، أمس الأحد، 1024 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، وحالة وفاة واحدة.

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