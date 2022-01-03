جبهة التحرير: على الفصائل الضغط على (حماس) للسماح بإجراء الانتخابات في غزة

رام الله - دنيا الوطنأكد واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، والأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية، ضرورة إجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة.وأشار أبو يوسف في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، اليوم الإثنين، إلى أن "رسالة حماس للجنة الانتخابات تتضمن قضايا سياسية وليست من اختصاص لجنة الانتخابات المركزية باعتبارها أداة منفذه للانتخابات".وقال: "إن هناك إجماعاً على أهمية إجراء الانتخابات بشكلها الديمقراطي"، داعيا الفصائل إلى "إعلاء صوتها ومطالبة حماس والضغط عليها للقبول بإجرائها بالتزامن في غزة والضفة في آذار/ مارس المقبل، باعتبارها انتخابات خدماتية".