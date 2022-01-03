فارس: ما يرتكبه الاحتلال مع الأسير المضرب أبو هواش عملية قتل متعمد







رام الله - دنيا الوطنقال قدور فارس، رئيس نادي الأسير، إنّ ما يحدث مع الأسير هشام أبو هواش المضرب عن الطعام منذ 140 يوما، عملية قتل متعمد تنتهجها قوات الاحتلال بحقّه، وتكابر في تسجيل خسارة أمام إرادة الفلسطينيّ.وأضاف: "لدى زيارته ورئيس المكتبة الوطنية عيسى قراقع لعائلة أبو هواش، أنه يخوض معركته نيابة عن الشعب الفلسطيني أجمع في مواجهة سياسة الاعتقال الإداريّ، وليس من أجل حريته الشخصية فقط"، وفق (وفا).وتابع: "أن آلاف الفلسطينيين معرضون للاعتقال الإداريّ إذا لم نقم بإيقافه، فالقضية اليوم هي معركة باسلة يخوضها هشام في مواجهة قانون جائر، وقانون الاعتقال الإداريّ لم ينل ولم يمس هشام بمفرده وإنما معه نحو 500 معتقل إداريّ".