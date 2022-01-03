"الأشغال" بغزة: عام 2022 سيشهد انجازًا كبيرًا بملف الإعمار

رام الله - دنيا الوطنأكدت وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة، أن عام 2022 سيشهد انجازًا كبيرًا في ملف إعمار الوحدات السكنية التي دمرها الاحتلال خلال الحرب الأخيرة والحروب السابقة.وقال محمد عبود، مسؤول ملف الأضرار بالوزارة في تصريحات لوكالة (الرأي) الفلسطينية: "إن العام الجديد سيكون بمثابة انطلاقة قوية لإحداث إنجاز كبير في ملف الإعمار في قطاع غزة".وأشار إلى عبود، إلى أن وزارة الأشغال العامة والإسكان بغزة ستنتهي من ملف إزالة ركام المباني المدمرة جراء العدوان الأخير مع بدء العام الجديد بعد إنجاز 90% منه.وأوضح أن نسبة الإنجاز بملف الأضرار الجزئية بلغت 65%، مؤكدًا أن وزارة الأشغال تعمل مع المؤسسات الشريكة لإنهائه قريبًا.وبين عبود، أن وكالة الغوث ستتولى إعمار 600 وحدة سكنية مدمرة بالكامل عبر منحة جديدة من إجمالي 1600 وحدة مدمرة بالعدوان الأخير.وأكد أنه لا يوجد هناك أي تعهدات حتى اللحظة لإعادة بناء الأبراج المدمرة، مشددًا على أن الوزارة تبذل جهودًا حثيثة مع كافة الأطراف ذات العلاقة لتوفير تمويل لإعادة إعمارها.