الكويت تعطل الدراسة بسبب سوء الأحول الجوية

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة التربية والتعليم العالي في الكويت، أمس الأحد، عن تعطيل الدراسة، اليوم الاثنين، للطلبة في كافة المدارس الحكومية والخاصة، بسبب سوء الطقس والظروف الجوية التي تمر بها البلاد.وقالت الوزارة في بيان لها: "إنه تم كذلك تأجيل الاختبارات المقررة للمراحل المتوسطة والصفوف العاشر والحادي عشر ليوم الإثنين، بالإضافة إلى تعطيل الدراسة الحضورية لجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وأكاديمية الفنون والجامعات الخاصة على أن تعلن كل جهة عبر موقعها الرسمي الإجراءات الخاصة بها".بدوره، قال علي المضف وزير التربية والتعليم العالي الكويتي: " إن العمل جار من قبل قيادات وزارة التربية ومسؤولي المناطق لرصد حالة المدارس، واتخاذ الإجراءات اللازمة والسريعة لحل أي مشاكل أو أضرار تكون قد تعرضت لها جراء الامطار الغزيرة الحالية".