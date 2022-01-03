"النهضة" التونسية: البحيري في العناية المركزة ونحمل سعيّد المسؤولية عن حياته

رام الله - دنيا الوطنأكدت حركة النهضة التونسية أن نور الدين البحيري، نائب رئيس الحركة، يوجد في العناية المركزة بعد نقله من مقر احتجازه إلى مستشفى شمال العاصمة، محملة الرئيس التونسي قيس سعيّد المسؤولية عن حياته.وقال رياض الشعيبي، المستشار السياسي لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، في تصريحات لقناة (الجزيرة)، إن البحيري موجود في العناية المركزة في مستشفى بمدينة بنزرت، مضيفاً أن "عائلة النائب عن الحركة والوزير السابق ومحاميه منعوا من زيارته في المستشفى".وفي وقت سابق، كتب مستشار الغنوشي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) أنه "الآن نُقل البحيري على عجل للمستشفى وهو في حالة خطرة جدا".وأضاف"البحيري يواجه الموت، جريمة قتل متعمد، ثلاثة أيام دون طعام، ثلاثة أيام دون ماء، ثلاثة أيام دون دواء"، محملاً الرئيس التونسي قيس سعيد المسؤولية الكاملة عن حياة النائب المحتجز لدى قوات الأمن.وكانت الداخلية التونسية قد اكتفت عقب الكشف عن احتجاز نائب رئيس حركة النهضة ببيان، أعلنت فيه إخضاع شخصين للإقامة الجبرية، دون تسميتهما أو ذكر مكان احتجازهما.وقد وجّه رئيس مجلس النواب المجمد، ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، رسالة إلى الرئيس قيس سيعد يحمله فيها المسؤولية عن حياة البحيري، ويطالب فيها بالكشف عن مصيره وتمكين فريق طبي وحقوقي من الوصول إليه، والتعجيل بإطلاق سراحه.