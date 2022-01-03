ماذا كانت رسالة (حماس) إلى حنا ناصر حول إجراء الانتخابات المحلية؟





رام الله - دنيا الوطنعقبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الاثنين، على ما نشرته لجنة الانتخابات المركزية مساء أمس الأحد 2 يناير 2022م حول رسالة حركة حماس إلى اللجنة.وأوضح حسام بدران عضو المكتب السياسي لحركة (حماس)، في تصريحٍ صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخةً منه، اليوم الاثنين، أن تواصل معنا حنا ناصر رئيس لجنة الانتخابات المركزية متسائلاً حول موقف الحركة من إجراء المرحلة الثانية من الانتخابات المحلية".وقال بدران، رداً على سؤال حنا ناصر: "وجهنا له رسالة خطية حددنا فيها موقفنا من هذه الانتخابات المجتزأة، وقلنا بوضوح إنه يجب إجراء انتخابات شاملة بالتزامن أو بالتتالي تكون الانتخابات المحلية جزءاً منها وليس بديلًا عنها كما هو حاصل الآن".وأضاف: "إضافة إلى ضرورة تلقي الحركة ضمانات مكتوبة من رئيس السلطة بعدم إلغاء الانتخابات في اللحظات الأخيرة كما فعل سابقًا عدة مرات، وكذلك ضرورة التراجع عن التعديلات التي أجراها رئيس السلطة منفردًا على قانون الانتخابات المحلية، خاصة فيما يتعلق بالمرجعية القضائية لهذه الانتخابات".وأكد بدران أن (حماس) جاهزة وفورًا ودون تردد لخوض الانتخابات بكل مستوياتها، وعلى أسس سياسية وقانونية واضحة، وضمن توافق وطني شامل.