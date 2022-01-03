الفلسطينية سماح جبر تفوز بجائزة البحث العلمي في الطب النفسي لعام 2021





رام الله - دنيا الوطنمنحت شبكة العلوم النفسية العربية، سماح جبر رئيسة وحدة الصحة النفسية في وزارة الصحة الفلسطينية، جائزة البحث العلمي في الطب النفسي لعام 2021.ومنحت جبر الجائزة عن "الدليل الإرشادي لمنع الانتحار في أقسام الطـوارئ"، حيث تم تكريمها بلقب "المميزون في علوم وطب النفـس للعام 2021"، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.واعتبرت لجنة تحكيم الجائزة هذا الدليل "كإضافة نوعية لمكتبة العلوم النفسية العربية، خاصة أن موضوع الانتحار من المواضيع المسكوت عنها في العالم العربي، والتطرق لها يفتح باب النجاة لبعض الأشخاص الذين يعانون من التفكير الانتحاري".وقالت جبر إن: "الدليل مصمم للأطباء والممرضين الذين يعملون في أقسام الطوارئ، والذين هم خط دفاع أول للأشخاص الذين حاولوا الانتحار، للتعرف عليهم وتحويلهم للجهات المعنية لتقديم المتابعة طويلة المدى لهم، لمنع تكرار المحاولة، وللحفاظ على حياتهم".وأشارت إلى أن الدليل تم إعداده بالتعاون مع الزميلة زينب حناوي، وبرعاية من أطباء العالم - سويسرا، ووزارة الصحة الفلسطينية.