مجلس علماء فلسطين يطالب بإنقاذ حياة الأسير "أبو هواش" من سجون الاحتلال





وأكد محمد الموعد، قوله: إن "أمثال هؤلاء الأبطال بحاجة لدعم الأمة جمعاء، وأضاف ان الأسير أبو هواش بطل من بلادي لا مثيل له هو وإخوانه الأسرى الأبطال وإنه يمثل معهم حالة الشموخ والتحدي والعزة والصمود وكسر هيبة المحتل المجرم".





وطالب الموعد، بالافراج عنه وعن جميع الأسرى واجب ديني ووطني وأخلاقي وعلى جميع الأطياف الفلسطينية والعربية والإسلامية العمل على تحقيق ذلك بأسرع وقت.





رام الله - دنيا الوطنطالب رئيس الهيئة الإستشارية والناطق الرسمي لمجلس علماء فلسطين في لبنان والخارج محمد صالح الموعد في تصريح له باسم المجلس عبر عدة فضائيات بالإفراج عن الأسير هشام أبو هواش الذي ما زال مصمما على إضرابه عن الطعام لأكثر من ١٤٠ يوما رغم سوء وخطورة حالته الصحية.