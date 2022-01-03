التحالف العربي: الحوثيون يختطفون سفينة شحن ترفع العلم الإماراتي قبالة الحديدة

رام الله - دنيا الوطنأعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الاثنين، أن الحوثيين اختطفوا سفينة الشحن "روابي" قبالة ميناء الحديدة، لافتاً إلى أن السفينة المختطفة ترفع علم دولة الإمارات.وقال العميد الركن تركي المالكي، المتحدث باسم قوات التحالف العربي، إن: "عملية القرصنة الحوثية على سفينة الشحن "روابي" المختطفة قبالة الحديدة تمثل تهديداً حقيقياً لخطر الحوثيين على الملاحة البحرية في باب المندب"، مضيفاً أن "سفينة الشحن تحمل معدات خاصة بتشغيل المستشفى السعودي الميداني في جزيرة سقطرى".وأكد المالكي، أنه "سنتخذ كافة الاجراءات والتدابير اللازمة للتعامل مع الانتهاك الحوثي لسفينة الشحن "روابي" بما في ذلك استخدام القوة عند الاقتضاء"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).