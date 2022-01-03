السفارة السعودية في واشنطن تغلق أبوابها وتوجه تحذيرات لرعاياها

رام الله - دنيا الوطنأكدت السفارة السعودية في واشنطن، إغلاق أبوابها اليوم الاثنين، إثر سوء الأحوال الجوية، على أن تستمر أعمالها يوم غدٍ الثلاثاء.وقالت السفارة السعودية في واشنطن، عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "نود تنويه المواطنين الكرام بأن السفارة ستكون مغلقة الاثنين 3 كانون الأول/يناير، نظرا لسوء الأحوال الجوية، ويستأنف العمل الثلاثاء 4 يناير".وطالبت السفارة المواطنين في واشنطن وفرجينيا وميريلاند، إلى أخذ الحيطة والحذر، واتباع تعليمات السلطات المحلية.