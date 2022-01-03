(الشعبية) تؤكد على ضرورة التوافق على إجراء الانتخابات المحلية ضمن رؤية وطنية شاملة

وأكدت الشعبية في تصريحٍ صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخةً منه، اليوم الاثنين، على أن الانتخابات حق قانوني ودستوري وديمقراطي.



وشددت الجبهة على أن الحوار الوطني ضرورة وطنية للتوافق على إجراء الانتخابات المحلية ضمن رؤية وطنية شاملة، تشمل انتخابات " رئاسية، تشريعية، مجلس وطني، نقابات، مجالس طلبة...الخ" وفق روزنامة وطنية.



كما أكدت الجبهة الشعبية أنها ستواصل لقاءاتها ومشاوراتها مع كل الأطراف لضمان الوصول إلى توافق وطني يعيد بناء النظام السياسي الفلسطيني وفي القلب منه إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسسٍ وطنية وديمقراطية، بما يُجنب الساحة الفلسطينية المزيد من التعقيدات، وتعميق الانقسام ومأسسته.





رام الله - دنيا الوطنأجرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، سلسلة من لقاءات ومداولات مع قوى وأحزاب ومؤسسات مجتمع مدني ناقشت خلاله استحقاق إجراء انتخابات المجالس البلدية (المرحلة الثانية).