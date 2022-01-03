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بعد استقالة حمدوك.. الولايات المتحدة تدعو لضمان استمرار الحكم المدني بالسودان

بعد استقالة حمدوك.. الولايات المتحدة تدعو لضمان استمرار الحكم المدني بالسودان
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الاثنين، إن على القادة السودانيين تنحية الخلافات جانباً، والتوصل إلى توافق، وضمان استمرار الحكم المدني، يأتي ذلك عقب استقالة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك من منصبه.

وأضافت الخارجية الأميركية "أن تعيين رئيس الوزراء والحكومة السودانية المقبلة يجب أن يتماشى مع الإعلان الدستوري لتحقيق أهداف الشعب في الحرية والسلام والعدالة".

وأكدت واشنطن استمرارها بالوقوف إلى جانب الشعب السوداني من أجل تحقيق الديمقراطية، داعيةً إلى "وقف العنف ضد المتظاهرين"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وأعلن عبد الله حمدوك، مساء أمس الأحد، استقالته رسمياً من منصب رئيس وزراء السودان، مشيراً إلى أنه التقى مكونات الفترة الانتقالية من مدنيين وعسكريين وغيرهم لوضع المسؤولية الوطنية أمامهم.

وأضاف حمدوك، في كلمة بثها تلفزيون السودان: "الشعب الكريم، لقد قررت أن أرد إليكم أمانتكم، وأعلن لكم استقالتي من منصب رئيس الوزراء، مفسحاً المجال لآخر من بنات أو أبناء هذا الوطن المعطاء، لاستكمال قيادة وطننا العزيز والعبور به خلال ما تبقى من عمر الانتقال نحو الدول المدنية الديمقراطية النهاضة، وأسأل الله أن يوفق كل من يأتي بعدي للم الشمل".

وقال عبد الله حمدوك، إن الحكومة الانتقالية واجهت تحديات عدة أهمها العُزلة الدولية والفساد والديون، مشيرة إلى أنها حاولت التعامل مع التحديات وحققت بعض الإنجازات في مجال السلام. 

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