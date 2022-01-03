إغلاق عشرة طرق صحراوية بسبب الشبورة الكثيفة في مصر





كما وأهابت الإدارة العامة للمرور بقائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم، ولن يتم إغلاق أي طريق إلا في حالة انعدام الرؤية فقط وسط انتشار الخدمات المرورية.









رام الله - دنيا الوطنأصدرت هيئة الأرصاد الجوية في مصر، اليوم الاثنين، تحذيراً من ظهور الشبورة الكثيفة فى الساعات الأولى من صباح اليوم، داعياً المواطنين بأخذ الحيطة أثناء القيادة منعاً لوقوع الحوادث.بدورها، أغلقت الإدارة العامة للمرور عشرة طرق صحراوية بسبب الشبورة والسيول، مع وجود رجال المرور بكافة المحاور لمتابعة حركة السيارات على مدار الساعة، وفق (اليوم السابع).واتخذت الإدارة العامة للمرور، برئاسة مؤمن سعيد مدير الإدارة العامة للمرور، بالتنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية، كافة الإجراءات المرورية، وتشغيل سيارات الإغاثة المرورية على كافة الطرق والتواجد المرورى الفعّال لأي طارئ والإخطار مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور.