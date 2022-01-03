(النضال الشعبي) تدين الاعتداء على مركز الكرامة لتأهيل المعاقين في مخيم الجلزون

وقالت النضال الشعبي أن المركز الذي يقدم مساعدة للأشخاص من ذوي الإعاقة سواء من أبناء مخيم الجلزون أو من المناطق المجاورة، فإن الاعتداء عليه يمثل اعتداء على هذه الفئة من أبناء شعبنا ، وعمل غير انساني، يستهدف المؤسسات الفاعلة.



ودعت جبهة النضال الشعبي الجهات المختصة إلى الكشف عن الفاعلين ومعاقبتهم على هذا الاعتداء وتقديمهم للمحاكمة.





رام الله - دنيا الوطنأدانت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني الاعتداء الاثم على مركز الكرامة لتأهيل المعاقين في مخيم الجلزون.