الرفاعي: الرئيس عباس يفتتح اليوم اجتماعات الدورة التاسعة للمجلس الثوري لحركة (فتح)

رام الله - دنيا الوطنقال سمير الرفاعي، عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، اليوم الاثنين، إن الرئيس محمود عباس سيفتتح اجتماعات الدورة التاسعة للمجلس الثوري لحركة (فتح) بكلمة يطرح فيها كل القضايا خصوصًا السياسية وآخر التطورات وآخر الاتصالات الفلسطينية العربية والدولية.وأضاف الرفاعي في حديثٍ لإذاعة صوت فلسطين: "عدة نقاط ستكون مطروحة على طاولة البحث أمام المجلس الثوري منها المؤتمرالعام الثامن لحركة فتح المقبل وآخر المستجدات السياسية في الوضع الراهن واعتداءات المستوطنين على أهلنا وأرضنا وشعبنا، واجتماع المجلس المركزي القادم والمؤتمر العام لحركة (فتح)".وأوضح أنه في نهاية الأسبوع الجاري سيزور وفد من اللجنة المركزية لحركة فتح يتقدمه جبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية سوريا، ووفد فتح يضم عضوية كل من عزام الأحمد وأحمد حلس وروحي فتوح، وذلك من أجل لقاء الفصائل الفلسطينية تحضيراً للمهرجان الخاص بالانطلاقة وأيضًا للقاء المسؤولين السوريين.ولفت إلى أن لقاءات الوفد ستكون مع الفصائل الخمسة وفصائل حوار القاهرة وفصائل منظمة التحرير وحركة الجهاد الإسلامي، واللقاءات ستكون في إطار التحضير للمجلس المركزي لحركة (فتح) وجزء من الحوارات الفلسطينية الفلسطينية لبحث الواقع الفلسطيني والمصالحة، مؤكدًا أن المجلس المركزي سيكون الرقم الأول على طاولة البحث.