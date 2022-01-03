المرور بغزة: إغلاق كلي للمسار الشرقي لشارع صلاح الدين لوجود أعمال على الطريق

وأوضحت الإدارة في وقت سابق من صباح اليوم، وجود حركة مرورية نشطة منذ الصباح الباكر على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية، منوهةً إلى استمرار الأعمال على الطريق في بعض الأماكن بسبب تجهيز بنية تحتية.





ودعت السائقين لأخذ المزيد من الحيطة والحذر الكافيين أثناء السير في تلك المناطق، لافتةً إلى إعادة فتح شارع الجلاء وشارع الوحدة "محيط برج الجوهرة" بشكل جزئي.





رام الله - دنيا الوطنقالت إدارة المرور والنجدة بقطاع غزة، اليوم الاثنين، إن هناك إغلاق كلي للمسار الشرقي لشارع صلاح الدين "جسر وادي غزة" بسبب وجود أعمال رصف للطريق.