مستوطنون يشرعون بشق طريق استيطانية غرب بيت لحم

رام الله - دنيا الوطنشرع مستوطنون، صباح اليوم الإثنين، بشق طريق استيطانية، في أراضي بلدة الخضر، جنوب بيت لحم، يوصل إلى بؤرة استيطانية مقامة على أراضي المواطنين.وأفاد حسن بريجية، مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم لـوكالة الأنباء الفلسطينية، بأن مستوطنين شرعوا، بشق طريق في منطقة "الشعف" بأراضي عين القسيس غرب البلدة، يوصل إلى البؤرة الاستيطانية "سيدي بوعز"، المقامة على أراضي المواطنين.وأضاف أن الشارع الاستيطاني "سيمر من وسط أراضي تقدر مساحتها بحوالي (40 دونما)، ما يعني سلب المزيد من الأراضي، علما أنه تم قبل أيام وبقرار عسكري احتلالي، وضع اليد على أراضٍ في نفس المنطقة لنصب بوابات حديدية، من شأنها عزل عشرات الدونمات وحرمان المواطنين من الوصول اليها".