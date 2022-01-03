إصابة وزير الدفاع الأمريكي بفيروس (كورونا)



بدوره، أكد البيت الأبيض في بيان، أن الوزير المصاب سيحضر الاجتماعات افتراضياً خلال الأسبوع المقبل ويحتفظ بكامل صلاحياته، وفق ما نقل موقع (العربية نت).





رام الله - دنيا الوطنأعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، في ساعة مبكرة من اليوم الاثنين، إصابته بفيروس (كورونا)، مبيناً أن الأعراض ظهرت عليه أثناء تواجده في منزله في عطلة، وأنه عزل نفسه بالمنزل بعد معرفته بذلك ظهر الأحد.وأوضح أوستن في سلسلة تغريدات عبر موقع (تويتر)، أن لديه أعراضا خفيفة ويتبع تعليمات طبيبه، مؤكداً أنه سيعزل نفسه خلال الأيام الخمسة المقبلة.وأشار إلى أنه التقى الرئيس الأميركي جو بايدن آخر مرة في 21 كانون الأول/ديسمبر الماضي، أي قبل أكثر من أسبوع من بدء ظهور الأعراض عليه.وشدد أوستن على أنه لم يذهب إلى البنتاغون منذ يوم الخميس الماضي، حيث التقى وقتها مع عدد قليل من الموظفين ولفترة وجيزة، وكانوا يلتزمون بقواعد التباعد الاجتماعي بشكل صحيح.