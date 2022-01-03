دولي

إصابة وزير الدفاع الأمريكي بفيروس (كورونا)

إصابة وزير الدفاع الأمريكي بفيروس (كورونا)
لويد أوستن، وزير الدفاع الأميركي
رام الله - دنيا الوطن
أعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، في ساعة مبكرة من اليوم الاثنين، إصابته بفيروس (كورونا)، مبيناً أن الأعراض ظهرت عليه أثناء تواجده في منزله في عطلة، وأنه عزل نفسه بالمنزل بعد معرفته بذلك ظهر الأحد.

وأوضح أوستن في سلسلة تغريدات عبر موقع (تويتر)، أن لديه أعراضا خفيفة ويتبع تعليمات طبيبه، مؤكداً أنه سيعزل نفسه خلال الأيام الخمسة المقبلة.

وأشار إلى أنه التقى الرئيس الأميركي جو بايدن آخر مرة في 21 كانون الأول/ديسمبر الماضي، أي قبل أكثر من أسبوع من بدء ظهور الأعراض عليه.

وشدد أوستن على أنه لم يذهب إلى البنتاغون منذ يوم الخميس الماضي، حيث التقى وقتها مع عدد قليل من الموظفين ولفترة وجيزة، وكانوا يلتزمون بقواعد التباعد الاجتماعي بشكل صحيح.

بدوره، أكد البيت الأبيض في بيان، أن الوزير المصاب سيحضر الاجتماعات افتراضياً خلال الأسبوع المقبل ويحتفظ بكامل صلاحياته، وفق ما نقل موقع (العربية نت).

أخبار ذات صلة

يونيسف: 846 ألف طفل بحاجة للمساعدة في الفلبين جراء إعصار راي

يونيسف: 846 ألف طفل بحاجة للمساعدة في الفلبين جراء إعصار راي

السيطرة على حريق اندلع في البرلمان الجنوب الإفريقي

السيطرة على حريق اندلع في البرلمان الجنوب الإفريقي

بدء التطعيم بالجرعة الرابعة في إسرائيل

بدء التطعيم بالجرعة الرابعة في إسرائيل

مواقع إسرائيلية تتعرض لهجوم سيبراني إيراني في الذكرى الثانية لمقتل سليماني

مواقع إسرائيلية تتعرض لهجوم سيبراني إيراني في الذكرى الثانية لمقتل سليماني

أمريكا تهدد بـ&#34;رد حاسم&#34; على روسيا إذا هاجمت أوكرانيا

أمريكا تهدد بـ"رد حاسم" على روسيا إذا هاجمت أوكرانيا

كوريا الجنوبية: أول حالتي وفاة بالمتحور (أوميكرون)

كوريا الجنوبية: أول حالتي وفاة بالمتحور (أوميكرون)

خمسة مليون وفاة بفيروس (كورونا) حول العالم

خمسة مليون وفاة بفيروس (كورونا) حول العالم

فيروس (كورونا) يتسبب بحظر حساب عضو كونغرس أمريكي على (تويتر)

فيروس (كورونا) يتسبب بحظر حساب عضو كونغرس أمريكي على (تويتر)

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مجلس علماء فلسطين يطالب بإنقاذ حياة الأسير &#34;أبو هواش&#34; من سجون الاحتلال

مجلس علماء فلسطين يطالب بإنقاذ حياة الأسير "أبو هواش" من سجون الاحتلال

(الشعبية) تؤكد على ضرورة التوافق على إجراء الانتخابات المحلية ضمن رؤية وطنية شاملة

(الشعبية) تؤكد على ضرورة التوافق على إجراء الانتخابات المحلية ضمن رؤية وطنية شاملة

حمد: حراك &#34;بيتا&#34; يثبت أنّ شعبنا غير قابل للرضوخ والتدجين

حمد: حراك "بيتا" يثبت أنّ شعبنا غير قابل للرضوخ والتدجين

التعليم العالي: فتح باب التسجيل لترخيص مكاتب خدمات جامعيّة جديدة

التعليم العالي: فتح باب التسجيل لترخيص مكاتب خدمات جامعيّة جديدة

(النضال الشعبي) تدين الاعتداء على مركز الكرامة لتأهيل المعاقين في مخيم الجلزون

(النضال الشعبي) تدين الاعتداء على مركز الكرامة لتأهيل المعاقين في مخيم الجلزون

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية مشددة من قوات الاحتلال

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية مشددة من قوات الاحتلال

مستوطنون يشرعون بشق طريق استيطانية غرب بيت لحم

مستوطنون يشرعون بشق طريق استيطانية غرب بيت لحم

تواصل المسيرات التضامنية.. الأسير &#34;أبو هواش&#34; وصل مرحلة الاحتضار

تواصل المسيرات التضامنية.. الأسير "أبو هواش" وصل مرحلة الاحتضار

منوعات

شاهد: إيمي سمير غانم تطعم القطط في مكة وتعليق مؤثر من دنيا

شاهد: إيمي سمير غانم تطعم القطط في مكة وتعليق مؤثر من دنيا

&#34;حظي سيء جداً بالرجالة&#34; نيللي كريم تكشف أسرار عن حياتها الشخصية

"حظي سيء جداً بالرجالة" نيللي كريم تكشف أسرار عن حياتها الشخصية

بعد غياب 22 عاماً.. زوجة شريف منير تعود إلى التمثيل

بعد غياب 22 عاماً.. زوجة شريف منير تعود إلى التمثيل

محمد هنيدي يسخر من نفسه بطريقة غريبة

محمد هنيدي يسخر من نفسه بطريقة غريبة

الموت يفجع كاظم الساهر مع بداية 2022

الموت يفجع كاظم الساهر مع بداية 2022

شاهد: حسن الرداد وغادة عادل يرقصان بشكل جنوني

شاهد: حسن الرداد وغادة عادل يرقصان بشكل جنوني

سمية الخشاب سعيدة بطلاق أحمد الفيشاوي من ندى كامل

سمية الخشاب سعيدة بطلاق أحمد الفيشاوي من ندى كامل

احتفالاً بعيد ميلادها.. دنيا سمير غانم تؤدي مناسك العمرة

احتفالاً بعيد ميلادها.. دنيا سمير غانم تؤدي مناسك العمرة

كندا حنا ترقص مع شقيقها على إحدى الرقصات.. وهجوم حاد عليها

كندا حنا ترقص مع شقيقها على إحدى الرقصات.. وهجوم حاد عليها

تفاصيل صادمة عن جريمة قتل أنجيلا كوكاوسكي مديرة أعمال كيم كارداشيان

تفاصيل صادمة عن جريمة قتل أنجيلا كوكاوسكي مديرة أعمال كيم كارداشيان

عربي

السفارة السعودية في واشنطن تغلق أبوابها وتوجه تحذيرات لرعاياها

السفارة السعودية في واشنطن تغلق أبوابها وتوجه تحذيرات لرعاياها

بعد استقالة حمدوك.. الولايات المتحدة تدعو لضمان استمرار الحكم المدني بالسودان

بعد استقالة حمدوك.. الولايات المتحدة تدعو لضمان استمرار الحكم المدني بالسودان

إغلاق عشرة طرق صحراوية بسبب الشبورة الكثيفة في مصر

إغلاق عشرة طرق صحراوية بسبب الشبورة الكثيفة في مصر

(سانا): مقتل خمسة جنود بهجوم صاروخي في البادية السورية

(سانا): مقتل خمسة جنود بهجوم صاروخي في البادية السورية