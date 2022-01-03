شؤون فلسطينية

العربية الفلسطينية: نحمل الاحتلال المسؤولية عن حياة الأسير "أبو هواش"

العربية الفلسطينية: نحمل الاحتلال المسؤولية عن حياة الأسير "أبو هواش"
رام الله - دنيا الوطن
حمّلت الجبـهـة العربية الفلسطينية حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير البطل هشام أبو هواش المضرب عن الطعام للشهر الخامس على التوالي رفضًا للاعتقال الإداري، والذي يواجه خطر الموت المحدق به، نتيجة تعنت الاحتلال وإصراره على مواصلة انتهاكاته بحق أسرانا الابطال.

وأضافت الجبـهـة في تصريحاتها:" معاناة الأسير أبو هواش تفتح الباب على مصراعيه لفضح سياسات الاحتلال وجرائمه بحق الأسرى الفلسطينيين" ، منوهة إلى سياسة الاعتقال الاداري التعسفي التي تخالف كافة القوانين والاتفاقيات الدولية، مسطرا بمعاناته ملحمة اسطورية  بطولية من الصمود والتحدي بعزيمته التي لا تلين مطالبا الحرية.

وقالت الجبـهـة في بيانها: " في الوقت الذي يعاني الأسير ابو هواش من خطر الموت المفاجئ في اي لحظة مازالت انتهاكات إدارات السجون بحق أسرانا البواسل متواصلة"، مشيرة إلى  تنكر الاحتلال  لمعايير القانون الدولي و الأخلاقية والإنسانية لقواعد معاملة الاسرى.

وأكدت أن الاحتلال يضرب  بعرض الحائط  القوانين والقرارات الدولية كافة ذات العلاقة ،وفي مقدمتها اتفاقيات جنيف والبروتوكولات المعدلة لها.

وأكدت الجبـهـة أن هذه الظروف تتطلب تحركاً فلسطينياً واسعاً على المستويات الرسمية والمؤسساتية، والانطلاق بحملة دبلوماسية وإعلامية وقانونية لكشف جرائم الاحتلال بحق أسرانا،  وطرح قضيتهم في كل المحافل الدولية واللجوء إلى القضاء الدولي لإدانة دولة الاحتلال.

ودعت الجبهة العربية الفلسطينية المجتمع الدولي إلى وإلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي، مطالبة جماهير شعبنا الى المزيد من الدعم والالتفاف حول قضية الاسرى والمشاركة الفاعلة  الفعاليات الاسنادية لهم كافة.

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