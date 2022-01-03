بدء التطعيم بالجرعة الرابعة في إسرائيل

رام الله - دنيا الوطنبدأت وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم الاثنين، بالتطعيم بالجرعة الرابعة من لقاحات فيروس (كورونا) في إسرائيل، وذلك في إطار محاربة الوباء.ووفقاً لقناة (كان) الإسرائيلية، انطلقت صباح اليوم حملة التطعيم بالجرعة الرابعة ضد (كورونا)، وأول من سيتلقاها كبار السن والكوادر الطبية في إسرائيل.بدورها، نقلت صحيفة (يديعوت أحرونوت)، عن وزارة الصحة توقعاتها بأنه في حال وصلت إسرائيل إلى 50 ألف مصاب بـ(كورونا) في اليوم، فهذا يعني أن 150 إسرائيلياً سيدخلون المستشفيات يومياً، حيث سيكون من الصعب تحمل ذلك.