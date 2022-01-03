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(سانا): مقتل خمسة جنود بهجوم صاروخي في البادية السورية

(سانا): مقتل خمسة جنود بهجوم صاروخي في البادية السورية
استهداف حافلة في سوريا - صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا)، اليوم الاثنين، بمقتل خمسة جنود وإصابة العشرات إثر تعرض حافلة نقل عسكرية لهجوم صاروخي، أمس، في البادية السورية، من قبل مجموعة من تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).

ونقلت (سانا) عن المصدر العسكري قوله: "حوالي الساعة 19.00 يوم 2 يناير 2022، تعرضت حافلة نقل عسكرية لهجوم إرهابي صاروخي في المنطقة 50 كم شرقي المحطة الثالثة في البادية السورية، من قبل مجموعة من تنظيم" (داعش)، وتلا الهجوم رشقات من مدفع عيار 23 ميليمتر، ما أدى إلى استشهاد خمسة عسكريين وإصابة عشرين آخرين بجروح".

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