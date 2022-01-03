مسيرة استيطانية استفزازية في البلدة القديمة بالقدس

رام الله - دنيا الوطننظّم عشرات المستوطنين، مساء اليوم الأحد، مسيرة استفزازية داخل البلدة القديمة في مدينة القدس المحتلة، بحماية مشددة من قوات الاحتلال.وأفادت مصادر مقدسية أن مستوطنين نظموا مسيرة جابت حارات ومناطق متفرقة بالبلدة القديمة بالقدس.وأشارت المصادر إلى أن المستوطنين اقتحموا سوق القطانين بالبلدة القديمة، بحمايةٍ مشددة من قوات الاحتلال، وأدوا رقصات استفزازية في الطرقات.وانتشرت قوات الاحتلال بشكلٍ مكثف في البلدة القديمة، وأعاقت حركة الأهالي، ومنعتهم من التحرك في مسار المسيرة الاستيطانية.وضايقت قوات الاحتلال للشبان في منطقة باب حطة بالبلدة القديمة تزامنًا مع المسيرة.وشهدت أرجاء القدس القديمة تشديدات من قبل قوات الاحتلال لحماية المسيرة، كما حلّقت طائرة إسرائيلية فوق منازل المقدسيين بالبلدة القديمة.وأطلق شُبّان المفرقعات النارية تزامناً مع مسيرة المستوطنين، داخل البلدة القديمة.ويُنفذ المستوطنون اعتداءات مستمرة بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم في مدن وقرى الضفة الغربية والقدس المحتلة، بشكل شبه يومي، بحماية من قوات الاحتلال، وبغطاء سياسي من حكومتهم اليمينية المتطرفة.