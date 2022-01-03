الاحتلال يفرج عن الأسير مصطفى القاضي بعد 18 شهرا من الاعتقال

رام الله - دنيا الوطنأفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، عن الأسير مصطفى القاضي من مدينة البيرة بعد 18 شهرا قضاها في سجون الاحتلال.وكان في استقبال الأسير القاضي (20 عاما)، جمع غفير من ذويه وأهالي مدينة البيرة، ورفع المستقبلون رايات حركة حماس وهتفوا دعمًا للمقاومة ولكتائب القسام.وسارت مسيرة من عشرات المواطنين في مدينة البيرة في استقبال القاضي، ووصلت منزل ذويه، حيث استقبلته العائلة بالزغاريد وأهازيج المقاومة.واعتقل القاضي في مطلع شهر آب/ أغسطس 2020م، بعد ساعات من اعتقال شقيقته تسنيم من منزل ذويها في حي الجنان بمدينة البيرة، في محاولة للضغط عليه لتسليم نفسه.وأمضت شقيقته 43 يوما في التحقيق حتى أفرج عنها بعد ذلك، فيما حكمت محكمة عوفر العسكرية على شقيقها مصطفى بالسجن 18 شهرا.وعانى الأسير مصطفى القاضي خلال مدة اعتقاله الأخير من إصابة برجله اليسرى تعرض لها قبل اعتقاله، ونتيجة لاعتقاله لم يستكمل علاجه، وعانى داخل سجون الاحتلال من سياسة الإهمالالطبي.واعتقل الاحتلال الشاب القاضي سابقا عام 2016م، حين كان يبلغ من العمر 15 عاما، ورغم مرضه في حينه بمرض النكاف (أبو دغيم)، فقد حجزته إدارة السّجن في غرفة معزولة.وتعتقل سلطات الاحتلال الإسرائيلي في سجونها نحو 4650 أسيرا، في ظروف احتجاز واعتقال صعبة تتنافى ومبادئ حقوق الإنسان والقوانين الدولية.