الرئيس الجزائري يدعو لفتح خط بحري يربط الجزائر بموريتانيا

رام الله - دنيا الوطندعا الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، بفتح خط بحري يربط الجزائر بموريتانيا في أقرب وقت، ويأتي ذلك خلال ترأس تبون اجتماعاً لمجلس الوزراء، لمناقشة عدد من الموضوعات المطروحة.وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان: "إن الرئيس تبون وجه وزير النقل بفتح خط بحري مع الجمهورية الإسلامية الموريتانية في أقرب الآجال، وذلك في سياق تعزيز العلاقات الجزائرية - الموريتانية، التي تم التأكيد على أهميتها خلال الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني إلى الجزائر نهاية ديسمبر الماضي".يشار أن هذه الزيارة، التي بقت لثلاثة أيام، نتجت عن توقيع على العديد من الاتفاقيات في مختلف مجالات التعاون، من بينها الاتفاقية المتعلقة بإنجاز الطريق الرابط بين ولاية تندوف (جنوب غربي الجزائر)، ومدينة الزويرات الموريتانية.وسيتم بهذه الاتفاقية انجاز طريق يربط بين المدينتين على مسافة 775 كيلومتر، بواسطة مجموعة مؤسسات وطنية.