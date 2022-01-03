مواقع إسرائيلية تتعرض لهجوم سيبراني إيراني في الذكرى الثانية لمقتل سليماني

رام الله - دنيا الوطنأفادت قناة (كان)الإسرائيلية، صباح اليوم الاثنين، أن إسرائيل تعرضت لهجوم سيبراني إيراني على منشآت مدنية في البلاد.وبحسب القناة، فإن الهجوم الإيراني على أهداف إسرائيلية، يأتي بالتزامن مع الذكرى الثانية لاغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني.بدورها، أوضحت القناة (13) الإسرائيلية، أن الهجوم الإيراني استهدف مواقع إعلامية، منها (صحيفة إسرائيل اليوم وصحيفة يديعوت أحرونوت)، وتم خلاله نشر صور لصواريخ إيرانية تسقط على إسرائيل.