إعلام لبناني: وفد فلسطيني رفيع إلى سوريا للقاء الأسد

​جبريل الرجوب

روحي فتوح

سمير الرفاعي





ووفق موقع (النشرة) اللبناني، فإن الوفد سيسليم الرئيس السوري ​بشار الأسد​ رسالة من الرئيس الفلسطيني ​محمود عباس​ تتضمن آخر التطورات السياسية والأمنية المتعلقة بالقضية على ضوء الاعتداءات الإسرائيلية وتصعيد الاستيطان.



ونقل الموقع عن مصادر فلسطينية قولها: "مهمة الوفد الفتحاوي المركزي ثلاثية الأهداف، أولها تسليم الرئيس الأسد رسالة خلال اجتماع سيعقد مع وزير الخارجية السورية ​فيصل المقداد​ في دمشق، تتضمن الموقف الرسمي من التطورات المتسارعة والخطوات المنوي القيام بها".



وسيقوم الوفد أيضاً بالمشاركة في احتفال ستقيمه (فتح) في العاصمة السورية إحياء لذكرى انطلاقة (57)، وعقد سلسلة اجتماعات مع الفصائل الفلسطينية وخاصة تلك المنطوية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية​، تمهيداً لانعقاد المجلس المركزي الفلسطيني في رام الله ما بين 20-23 يناير الجاري ودعوتها للمشاركة فيه، وسط خلافات حوله، ولا سيما من حركة (حماس) التي تعتبر الإصرار على عقده في هذا التوقيت ودون إنجاز المصالحة الوطنية يحدث مزيداً من الشرخ ولا يخدم طي صفحة الخلافات.





واعتبرت المصادر الفلسطينية أن زيارة الوفد الفتحاوي برئاسة الرجوب هامة، حيث تأتي بين حدثين بارزين، الأول هو اللقاء الذي جمع الرئيس عباس مع وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، واستنكاره من قوى المعارضة الفلسطينية التي اعتبرتها طعنة لجهود توحيد الموقف الفلسطيني، والثاني انعقاد المؤتمر العام الثامن لحركة (فتح) في 21 آذار/ مارس القادم في مدينة رام الله بالضفة الغربية حيث مقر الرئاسة الفلسطينية.



وأوضحت المصادر أن وفد حركة (فتح) ستكون له محطة في لبنان ذهاباً وإياباً، دون تحديد جدول أعمالها ارتباطا بنتائج اللقاءات في دمشق.





رام الله - دنيا الوطنمن المتوقع أن يزور في الأيام القليلة المقبلة ​دمشق​، وفد مركزي من قيادة حركة (فتح) برئاسةأمين اللجنة المركزية، ويرافقهعضو اللجنة المركزية، ومسؤول الأقاليم الخارجية للحركة سفير دولة فلسطين في سوريا.