عاجل

  • كهرباء غزة: الخط الإسرائيلي المغذي لرفح خرج من الخدمة مؤقتًا وأمددنا المحافظة من مصادر أخرى

شؤون فلسطينية

إعلام لبناني: وفد فلسطيني رفيع إلى سوريا للقاء الأسد

إعلام لبناني: وفد فلسطيني رفيع إلى سوريا للقاء الأسد
الرئيس السوري بشار الأسد
رام الله - دنيا الوطن
من المتوقع أن يزور في الأيام القليلة المقبلة ​دمشق​، وفد مركزي من قيادة حركة (فتح) برئاسة ​جبريل الرجوب أمين اللجنة المركزية، ويرافقه روحي فتوح عضو اللجنة المركزية، وسمير الرفاعي مسؤول الأقاليم الخارجية للحركة سفير دولة فلسطين في سوريا.

ووفق موقع (النشرة) اللبناني، فإن الوفد سيسليم الرئيس السوري ​بشار الأسد​ رسالة من الرئيس الفلسطيني ​محمود عباس​ تتضمن آخر التطورات السياسية والأمنية المتعلقة بالقضية على ضوء الاعتداءات الإسرائيلية وتصعيد الاستيطان.

ونقل الموقع عن مصادر فلسطينية قولها: "مهمة الوفد الفتحاوي المركزي ثلاثية الأهداف، أولها تسليم الرئيس الأسد رسالة خلال اجتماع سيعقد مع وزير الخارجية السورية ​فيصل المقداد​ في دمشق، تتضمن الموقف الرسمي من التطورات المتسارعة والخطوات المنوي القيام بها".

وسيقوم الوفد أيضاً بالمشاركة في احتفال ستقيمه (فتح) في العاصمة السورية إحياء لذكرى انطلاقة (57)، وعقد سلسلة اجتماعات مع الفصائل الفلسطينية وخاصة تلك المنطوية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية​، تمهيداً لانعقاد المجلس المركزي الفلسطيني في رام الله ما بين 20-23 يناير الجاري ودعوتها للمشاركة فيه، وسط خلافات حوله، ولا سيما من حركة (حماس) التي تعتبر الإصرار على عقده في هذا التوقيت ودون إنجاز المصالحة الوطنية يحدث مزيداً من الشرخ ولا يخدم طي صفحة الخلافات.

واعتبرت المصادر الفلسطينية أن زيارة الوفد الفتحاوي برئاسة الرجوب هامة، حيث تأتي بين حدثين بارزين، الأول هو اللقاء الذي جمع الرئيس عباس مع وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، واستنكاره من قوى المعارضة الفلسطينية التي اعتبرتها طعنة لجهود توحيد الموقف الفلسطيني، والثاني انعقاد المؤتمر العام الثامن لحركة (فتح) في 21 آذار/ مارس القادم في مدينة رام الله بالضفة الغربية حيث مقر الرئاسة الفلسطينية.

وأوضحت المصادر أن وفد حركة (فتح) ستكون له محطة في لبنان ذهاباً وإياباً، دون تحديد جدول أعمالها ارتباطا بنتائج اللقاءات في دمشق.

أخبار ذات صلة

كهرباء غزة: الخط الإسرائيلي المغذي لرفح توقف مؤقتًا وأمددنا المحافظة من مصادر أخرى

كهرباء غزة: الخط الإسرائيلي المغذي لرفح توقف مؤقتًا وأمددنا المحافظة من مصادر أخرى

مسيرة استيطانية استفزازية في البلدة القديمة بالقدس

مسيرة استيطانية استفزازية في البلدة القديمة بالقدس

الاحتلال يفرج عن الأسير مصطفى القاضي بعد 18 شهرا من الاعتقال

الاحتلال يفرج عن الأسير مصطفى القاضي بعد 18 شهرا من الاعتقال

حالة وفاة و97 إصابة جديدة بـ(كورونا) خلال الـ24 ساعة الماضية بقطاع غزة

حالة وفاة و97 إصابة جديدة بـ(كورونا) خلال الـ24 ساعة الماضية بقطاع غزة

الاحتلال يعتقل 17 مواطنًا بالضفة

الاحتلال يعتقل 17 مواطنًا بالضفة

الأسير أبو هواش يواصل إضرابه لليوم الـ140 وسط تحذيرات من استشهاده في أي لحظة

الأسير أبو هواش يواصل إضرابه لليوم الـ140 وسط تحذيرات من استشهاده في أي لحظة

تعرف على حالة معابر قطاع غزة

تعرف على حالة معابر قطاع غزة

مصر: تسجيل 29 حالة وفاة و801 إصابة جديدة بـ(كورونا)

مصر: تسجيل 29 حالة وفاة و801 إصابة جديدة بـ(كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مسيرة استيطانية استفزازية في البلدة القديمة بالقدس

مسيرة استيطانية استفزازية في البلدة القديمة بالقدس

الاحتلال يفرج عن الأسير مصطفى القاضي بعد 18 شهرا من الاعتقال

الاحتلال يفرج عن الأسير مصطفى القاضي بعد 18 شهرا من الاعتقال

تعرف على حالة معابر قطاع غزة

تعرف على حالة معابر قطاع غزة

مصر: تسجيل 29 حالة وفاة و801 إصابة جديدة بـ(كورونا)

مصر: تسجيل 29 حالة وفاة و801 إصابة جديدة بـ(كورونا)

طالع: أسعار الخضروات واللحوم في أسواق غزة

طالع: أسعار الخضروات واللحوم في أسواق غزة

فصائل المقاومة: الأسير أبو هواش ليس لوحده في الميدان

فصائل المقاومة: الأسير أبو هواش ليس لوحده في الميدان

هنية: القبة الحديدية لم تعد تحمي المستوطنين من صواريخ المقاومة

هنية: القبة الحديدية لم تعد تحمي المستوطنين من صواريخ المقاومة

حماس تكشف عن رسالتها للجنة الانتخابات المركزية.. هذا ما جاء فيها

حماس تكشف عن رسالتها للجنة الانتخابات المركزية.. هذا ما جاء فيها

منوعات

&#34;حظي سيء جداً بالرجالة&#34; نيللي كريم تكشف أسرار عن حياتها الشخصية

"حظي سيء جداً بالرجالة" نيللي كريم تكشف أسرار عن حياتها الشخصية

بعد غياب 22 عاماً.. زوجة شريف منير تعود إلى التمثيل

بعد غياب 22 عاماً.. زوجة شريف منير تعود إلى التمثيل

محمد هنيدي يسخر من نفسه بطريقة غريبة

محمد هنيدي يسخر من نفسه بطريقة غريبة

الموت يفجع كاظم الساهر مع بداية 2022

الموت يفجع كاظم الساهر مع بداية 2022

شاهد: حسن الرداد وغادة عادل يرقصان بشكل جنوني

شاهد: حسن الرداد وغادة عادل يرقصان بشكل جنوني

سمية الخشاب سعيدة بطلاق أحمد الفيشاوي من ندى كامل

سمية الخشاب سعيدة بطلاق أحمد الفيشاوي من ندى كامل

احتفالاً بعيد ميلادها.. دنيا سمير غانم تؤدي مناسك العمرة

احتفالاً بعيد ميلادها.. دنيا سمير غانم تؤدي مناسك العمرة

كندا حنا ترقص مع شقيقها على إحدى الرقصات.. وهجوم حاد عليها

كندا حنا ترقص مع شقيقها على إحدى الرقصات.. وهجوم حاد عليها

تفاصيل صادمة عن جريمة قتل أنجيلا كوكاوسكي مديرة أعمال كيم كارداشيان

تفاصيل صادمة عن جريمة قتل أنجيلا كوكاوسكي مديرة أعمال كيم كارداشيان

مي عز الدين تعلن إصابتها بمرض خطير وقد تلجأ لعملية جراحية

مي عز الدين تعلن إصابتها بمرض خطير وقد تلجأ لعملية جراحية

عربي

(سانا): مقتل خمسة جنود بهجوم صاروخي في البادية السورية

(سانا): مقتل خمسة جنود بهجوم صاروخي في البادية السورية

الرئيس الجزائري يدعو لفتح خط بحري يربط الجزائر بموريتانيا

الرئيس الجزائري يدعو لفتح خط بحري يربط الجزائر بموريتانيا

وزير الخارجية الأردني يناقش مع نظيره السعودي المستجدات الإقليمية

وزير الخارجية الأردني يناقش مع نظيره السعودي المستجدات الإقليمية

رئيس الوزراء السوداني يقدم استقالته من منصبه

رئيس الوزراء السوداني يقدم استقالته من منصبه