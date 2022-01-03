أمريكا تهدد بـ"رد حاسم" على روسيا إذا هاجمت أوكرانيا





رام الله - دنيا الوطنقال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أبلغ نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس الأحد، بأن الولايات المتحدة وحلفاءها "سيردون بشكل حاسم" إذا شنت روسيا هجوماً جديداً على أوكرانيا.وأضاف البيت الأبيض أن بايدن والرئيس الأوكراني أكدا دعمها للجهود السياسية والحوار الاستراتيجي مع روسيا لحل الأزمة، بحسب ما جاء على موقع (سبوتنيك بالعربي).وفي وقت سابق، أعرب الرئيس الأمريكي، عن أمله في أن تؤدي مفاوضات الضمانات الأمنية مع روسيا بشأن التوترات مع أوكرانيا إلى إحراز تقدم كبير.ونشرت وزارة الخارجية الروسية، في 17 كانون الأول/ديسمبر الماضي، مسودة اتفاقيات بين روسيا والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، بشأن الضمانات الأمنية، التي تم نقلها إلى هذين الطرفين مؤخرا.وتشمل الوثيقة عدة محاور مهمة، من بينها تقديم حلف (الناتو) ضمانات لموسكو بعدم التوسع شرقاً، وعدم السماح بانضمام أوكرانيا أو دول الاتحاد السوفيتي السابق إلى الحلف العسكري.وفي الفترة الأخيرة، ازدادت حدة التوتر بين روسيا والدول الغربية وأكورانيا، على خلفية محاولة أوكرانيا الانضمام لحلف شمال الأطلس (الناتو)، الأمر الذي ترفضه روسيا، وسط دعوات لاتباع الطرق البدلوماسية لحل الأزمة.