الاحتلال يعتقل 17 مواطنًا بالضفة

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الإثنين، 17 مواطناً فلسطينياً من مدن الضفة المحتلة بينهم قياديان في حركة (حماس).وقال مراسل مكتب إعلام الأسرى: "إن جنود الاحتلال اقتحموا مدينة رام الله واعتقلوا القيادي المحرر سائد أبو البها والقيادي المحرر أحمد زيد بعد مداهمة منزليهما في بلدة بيتونيا غرباً".وفي بلدة بيت لقيا جنوب غرب رام الله، اعتقل الجنود الأسير المحرر نجيب مفارجة والشاب محمد صالح موسى نجل الأسير القسامي الشيخ صالح موسى، والشاب ليث مفارجة.وفي بلدة السيلة الحارثية غرب جنين، اعتقل الجنود الشبان محمد ياسين جرادات وخالد محمد جرادات وعمران حسن طحاينة، كما تم اعتقال الشابين عمر أبو كاملة ومحمد عمر من طولكرم.وفي الخليل، اعتقل الجنود الشاب عماد هيثم القواسمي والشاب صهيب الشرباتي، فيما تم اعتقال الشاب عباس قاسم الحروب من بلدة دير سامت جنوب غرب المدينة.وفي القدس المحتلة اعتقلت قوات الاحتلال الشبان أحمد شويكي ومحمود شويكي من بلدة سلوان ومحمد العتيق وخطاب الشرباتي من البلدة القديمة.