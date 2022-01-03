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خمسة مليون وفاة بفيروس (كورونا) حول العالم

خمسة مليون وفاة بفيروس (كورونا) حول العالم
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس (كورونا) المستجد (كوفيد-19) حول العالم إلى 290 مليونا و157 ألفا و607 حالات، وفق ما أفادت به جامعة (جونز هوبكنز الأمريكية). 

وقالت الجامعة، في أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكتروني، صباح اليوم الاثنين: "إن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 5 ملايين و443 ألفا و753 وفاة".

وأضافت: "أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 55.1 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 34.9 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 22.2 مليون حالة".

وبحسب أحدث البيانات، فإن الولايات المتحدة تصدرت قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بـ826 ألفا و60 وفاة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ619 ألفا و401 وفاة ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة الهند بإجمالي وفيات 481 ألفا و893 وفاة.


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