الأسير أبو هواش يواصل إضرابه لليوم الـ140 وسط تحذيرات من استشهاده في أي لحظة





رام الله - دنيا الوطنيواصل الأسير هشام أبو هواش، من مدينة دورا جنوب الخليل، إضرابه عن الطعام لليوم الـ140 على التوالي، وسط تحذيرات من دخوله في مرحلة "الخطر الشديد" على حياته، في ظل رفض الاحتلال الاستجابة لمطلبه بإنهاء اعتقاله الإداري.وكشفت جمعية واعد للأسرى والمحررين، أمس الأحد، أن هناك شبهات بإصابة الأسير أبو هواش، بتسمم في الدم وتلف في الكلى، مبينة أنه يواجه صعوبة كبيرة في تصريف البول، ونسبة المياه في جسده انخفضت إلى الثلث بسبب استمرار الغيبوبة.واعتبرت أن هذه المؤشرات خطيرة، وتعني أن الأسير "أبو هواش" دخل مرحلة الاحتضار وأنه بات قريبًا من فقدان حياته أكثر من أي وقت مضى.وأكدت أن أطباء يتبعون لإدارة السجون الإسرائيلية قاموا بالاعتداء بالضرب على الأسير هشام أبوهواش أثناء نقله من عيادة سجن الرملة إلى مستشفى (أساف هروفيه).