فيروس (كورونا) يتسبب بحظر حساب عضو كونغرس أمريكي على (تويتر)

أن الشركة عدو لأمريكا

غرين عضو الكونغرس الأمريكي

رام الله - دنيا الوطنحظر موقع (تويتر) الحساب الشخصي لمارجوري تايلور غرين عضو الكونغرس الأمريكي بسبب انتهاكات متكررة لقواعده حول التضليل بشأن فيروس (كورونا)، التي قالت إن الحظر أثبتوجاء الإجراء ضدتحت نظام العقوبات على (تويتر) الذي يحدد المنشورات المتعلقة بـ(كوفيد-19) ويمكن أن تسبب ضرراً، وجمد الموقع حسابها في السابق أربع مرات، وفق (بي بي سي) بالعربية.وفي بيان مطول نُشر على موقع التواصل الاجتماعي (تليغرام)، قالت غرين (47) عاماً: "لا تستطيع منصات التواصل الاجتماعي منع انتشار الحقيقة على نطاق واسع"، واتهمت موقع (تويتر) بمساعدة أعداء مجهولين في ثورة شيوعية.