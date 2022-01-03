هزة أرضية بقوة 5.9 درجة يضرب ساحل فانواتو في المحيط الهادئ

رام الله - دنيا الوطنوقعت هزة أرضية بقوة 5.9 درجة ضربت ساحل فانواتو في المحيط الهادئ، وفق المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل.تفاصيل الزلازل، ووقع مركز الزلزال على مسافة 104 كيلومترات شمال غربي بلدة سولا التي يقطنها نحو 1.1 ألف نسمة، ومسافة 527 كيلومترا شمال غربي مدينة بورت فيلا التي يبلغ عدد سكانها 35.9 ألف نسمة، ووقعت بؤرة الزلزال على عمق 137 كلم.فيما ولم ترد معلومات حول خطر حدوث تسونامي أو وقوع دمار نتيجة الزلزال.وتوجد دولة فانواتو في جنوب المحيط الهادئ، وتنتشر على سلسلة من 80 جزيرة تمتد لمسافة 1300 كيلومتر، وتقع العاصمة والمركز الاقتصادي للبلاد، بورت فيلا، على جزيرة إيفات.