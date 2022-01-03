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الطقس: زخات متفرقة من الأمطار مصحوبة بعواصف رعدية

الطقس: زخات متفرقة من الأمطار مصحوبة بعواصف رعدية
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الاثنين غائماً جزئياً إلى غائم ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث يستمر الجو بارداً في المناطق الجبلية إلى بارد نسبي في بقية المناطق نهاراً وشديدة البرودة ليلاً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويتوقع سقوط  زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحياناً الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية  خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة، يكون الجو غائماً جزئياً وشديد البرودة وتسقط زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احياناً، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

أما الثلاثاء، يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث يستمر الجو بارداً في المناطق الجبلية إلى بارد نسبي في بقية المناطق نهاراً وشديدة البرودة ليلاً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويتوقع سقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية الرياح جنوبية غربية إلى غربية  خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والأربعاء، يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث يستمر الجو بارداً في المناطق الجبلية إلى بارد نسبي في بقية المناطق نهاراً وشديدة البرودة ليلاً خاصة فوق المرتفعات الجبلية ، ويتوقع سقوط  امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق  خاصة الشمالية الرياح جنوبية غربية إلى غربية  خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو غائماً جزئياً يوم الخميس ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً في المناطق الجبلية إلى بارد نسبي في بقية المناطق نهاراً وشديدة البرودة ليلاً خاصة فوق المرتفعات الجبلية ، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية  خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين من خطر التزحلق على الطرقات، وتدني مدى الرؤية الأفقية.                  

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