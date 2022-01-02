فصائل المقاومة: الأسير أبو هواش ليس لوحده في الميدان





وحذرت فصائل المقاومة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، "العدو من التمادي في إجرامه بحق الأسير أبو هواش، فهو ليس لوحده في الميدان، بل بجانبه فصائل المقاومة التي تضع قضية الأسرى على رأس أولوياتها".





ودعت شعبنا الفلسطيني في كافة مناطق تواجده لتدشين حملة شعبية واسعة واشعال الأرض المحتلة ثورة وانتفاضة "نصرة واسناداً للأسير أبو هواش في مواجهته البطولية مع قوات العدو الصهيوني".





وطالبت المؤسسات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتحرك العاجل لإنقاذ الأسير البطل هشام أبو هواش من بطش السجان المجرم.

رام الله - دنيا الوطنوجهت فصائل المقاومة الفلسطينية، التحية للأسير، هشام أبو هواش الذي يواصل اضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ 139 على التوالي، رغم ما يتعرض من خطر الموت بسبب تدهور وضعه الصحي.