شؤون فلسطينية

فصائل المقاومة: الأسير أبو هواش ليس لوحده في الميدان

فصائل المقاومة: الأسير أبو هواش ليس لوحده في الميدان
رام الله - دنيا الوطن
وجهت فصائل المقاومة الفلسطينية، التحية للأسير، هشام أبو هواش الذي يواصل اضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ 139 على التوالي، رغم ما يتعرض من خطر الموت بسبب تدهور وضعه الصحي.

وحذرت فصائل المقاومة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، "العدو من التمادي في إجرامه بحق الأسير أبو هواش، فهو ليس لوحده في الميدان، بل بجانبه فصائل المقاومة التي تضع قضية الأسرى على رأس أولوياتها". 

ودعت شعبنا الفلسطيني في كافة مناطق تواجده لتدشين حملة شعبية واسعة واشعال الأرض المحتلة ثورة وانتفاضة "نصرة واسناداً للأسير أبو هواش في مواجهته البطولية مع قوات العدو الصهيوني".

وطالبت المؤسسات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتحرك العاجل لإنقاذ الأسير البطل هشام أبو هواش من بطش السجان المجرم.

أخبار ذات صلة

هنية: القبة الحديدية لم تعد تحمي المستوطنين من صواريخ المقاومة

هنية: القبة الحديدية لم تعد تحمي المستوطنين من صواريخ المقاومة

حماس تكشف عن رسالتها للجنة الانتخابات المركزية.. هذا ما جاء فيها

حماس تكشف عن رسالتها للجنة الانتخابات المركزية.. هذا ما جاء فيها

تفاصيل اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح في رام الله

تفاصيل اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح في رام الله

التنمية بغزة تصدر بياناً حول الحاصلين على الهوية الخضراء وأسماءهم مدرجة بالمنحة القطرية

التنمية بغزة تصدر بياناً حول الحاصلين على الهوية الخضراء وأسماءهم مدرجة بالمنحة القطرية

لجنة الانتخابات: تلقينا ردا من حركة حماس بخصوص الانتخابات المحلية

لجنة الانتخابات: تلقينا ردا من حركة حماس بخصوص الانتخابات المحلية

تلقت ردا منها.. لجنة الانتخابات: حماس وضعت شروطاً لموافقتها على اجراء الانتخابات المحلية

تلقت ردا منها.. لجنة الانتخابات: حماس وضعت شروطاً لموافقتها على اجراء الانتخابات المحلية

الدعليس يستقبل الأطر الصحفية ويشيد بالأداء الإعلامي

الدعليس يستقبل الأطر الصحفية ويشيد بالأداء الإعلامي

تعرف على صاروخ (سام 7) الذي استخدمته المقاومة الفلسطينية لاستهداف الطيران الإسرائيلي

تعرف على صاروخ (سام 7) الذي استخدمته المقاومة الفلسطينية لاستهداف الطيران الإسرائيلي

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

لجنة الانتخابات: تلقينا ردا من حركة حماس بخصوص الانتخابات المحلية

لجنة الانتخابات: تلقينا ردا من حركة حماس بخصوص الانتخابات المحلية

الدعليس يستقبل الأطر الصحفية ويشيد بالأداء الإعلامي

الدعليس يستقبل الأطر الصحفية ويشيد بالأداء الإعلامي

&#34;النضال الشعبي&#34; تدين العدوان الوحشي على غزة وتدعو لتدخل دولي لحماية شعبنا

"النضال الشعبي" تدين العدوان الوحشي على غزة وتدعو لتدخل دولي لحماية شعبنا

فلسطين: الكشف عن إصابات ووفيات (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

فلسطين: الكشف عن إصابات ووفيات (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

تدهور جديد يطرأ على الوضع الصحيّ للأسير أبو حميد المصاب بالسرطان

تدهور جديد يطرأ على الوضع الصحيّ للأسير أبو حميد المصاب بالسرطان

أعراض جديدة تظهر عليه.. الكشف عن تطورات الحالة الصحية للأسير أبو هواش

أعراض جديدة تظهر عليه.. الكشف عن تطورات الحالة الصحية للأسير أبو هواش

قيادي بـ &#34;الشعبية&#34;: كل الخيارات مفتوحة أمام المقاومة إذا حدث شيء للأسير أبو هواش

قيادي بـ "الشعبية": كل الخيارات مفتوحة أمام المقاومة إذا حدث شيء للأسير أبو هواش

قلقيلية: ضبط أكثر من 28 كغم من المخدرات

قلقيلية: ضبط أكثر من 28 كغم من المخدرات

منوعات

سمية الخشاب سعيدة بطلاق أحمد الفيشاوي من ندى كامل

سمية الخشاب سعيدة بطلاق أحمد الفيشاوي من ندى كامل

احتفالاً بعيد ميلادها.. دنيا سمير غانم تؤدي مناسك العمرة

احتفالاً بعيد ميلادها.. دنيا سمير غانم تؤدي مناسك العمرة

كندا حنا ترقص مع شقيقها على إحدى الرقصات.. وهجوم حاد عليها

كندا حنا ترقص مع شقيقها على إحدى الرقصات.. وهجوم حاد عليها

تفاصيل صادمة عن جريمة قتل أنجيلا كوكاوسكي مديرة أعمال كيم كارداشيان

تفاصيل صادمة عن جريمة قتل أنجيلا كوكاوسكي مديرة أعمال كيم كارداشيان

مي عز الدين تعلن إصابتها بمرض خطير وقد تلجأ لعملية جراحية

مي عز الدين تعلن إصابتها بمرض خطير وقد تلجأ لعملية جراحية

زوج داليا البحيري يكشف آخر التطورات الصحية لهما بعد إصابتهم بـ(كورونا)

زوج داليا البحيري يكشف آخر التطورات الصحية لهما بعد إصابتهم بـ(كورونا)

تامر حسني وزوجته بسمة بوسيل يستقبلان العام الجديد بطريقة رومانسية

تامر حسني وزوجته بسمة بوسيل يستقبلان العام الجديد بطريقة رومانسية

بعد اعتزاله الفن.. أدهم نابلسي يؤم بالمصلين بأحد المساجد

بعد اعتزاله الفن.. أدهم نابلسي يؤم بالمصلين بأحد المساجد

موسيقار شهير &#34;طلاق شيرين عبدالوهاب لم يقع وهذا دعاية لأغانيها الجديدة&#34;

موسيقار شهير "طلاق شيرين عبدالوهاب لم يقع وهذا دعاية لأغانيها الجديدة"

محمد رمضان يفجر مفاجأة لجمهوره ويخوض تجربة ضخمة بفيلم أميركي

محمد رمضان يفجر مفاجأة لجمهوره ويخوض تجربة ضخمة بفيلم أميركي

عربي

دولة خليجية تدعو مواطنيها في بريطانيا إلى مغادرة البلاد

دولة خليجية تدعو مواطنيها في بريطانيا إلى مغادرة البلاد

السعودية: تسجيل أعلى معدل يومي بإصابات (كورونا) في 5 أشهر

السعودية: تسجيل أعلى معدل يومي بإصابات (كورونا) في 5 أشهر

شاهد: إسرائيل تزيل آثار حرب 1967 من الجولان السوري

شاهد: إسرائيل تزيل آثار حرب 1967 من الجولان السوري

إنقاذ 106 أشخاص علقوا بتجمعات مياه الأمطار في الكويت

إنقاذ 106 أشخاص علقوا بتجمعات مياه الأمطار في الكويت