التنمية بغزة تصدر بياناً حول الحاصلين على الهوية الخضراء وأسماءهم مدرجة بالمنحة القطرية











رام الله - دنيا الوطنأصدرت وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة، مساء اليوم الأحد، بياناً صحفياً حول الحاصلين على لم الشمل (هوية خضراء) واسمه مدرج في المنحة القطرية.ودعت الوزارة في بيانها، كل منتفع من المنحة القطرية تم ادراجه ضمن كشوفات لم الشمل مؤخراً، وبموجبه قام بتسليم الهوية الزرقاء (المؤقتة) لوزارة الداخلية والأمن الوطني، وحصل بدلا منها على رقم وطني (هوية خضراء)، مراجعة مقر الوزارة وسط مدينة غزة، من أجل اعتماد أرقام هوياتهم الجديدة في كشوفات المنحة القطرية.وأكدت أن ذلك سيكون ابتداءً من يوم غدٍ الاثنين 3 كانون الثاني/ يناير عام 2022، وحتى يوم الخميس 6 من نفس الشهر.