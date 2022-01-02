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دولة خليجية تدعو مواطنيها في بريطانيا إلى مغادرة البلاد

دولة خليجية تدعو مواطنيها في بريطانيا إلى مغادرة البلاد
رام الله - دنيا الوطن
دعت دولة خليجية، اليوم الأحد، رعاياها في بريطانيا إلى مغادرة البلاد، وناشدت مواطنيها عدم السفر إلى هذه الدولة الأوروبية.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الكويتية، في وقت تشهد فيه المملكة المتحدة تفشيا كبيرا لمتحور (أوميكرون)، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك الروسية).

وقالت الخارجية: "أهابت سفارة دولة الكويت لدى المملكة المتحدة في بيان صحفي للمواطنين الكويتيين بأهمية الالتزام بتأجيل سفرهم في الوقت الحالي حفاظا على سلامتهم في ظل الأوضاع الصحية غير المستقرة في بريطانيا والعالم".

وبحسب البيان، حثت السفارة الكويتية لدى لندن، المواطنين المتواجدين في بريطانيا إلى مغادرة الأراضي البريطانية والعودة إلى الوطن "نظرا للارتفاع الكبير وغير المسبوق بإصابات المتحور الجديد لفيروس كورونا (أوميكرون) في بريطانيا".

وحذرت السفارة من أن هذا التفشي للمتحور الجديد في بريطانيا، قد يقود السلطات هناك إلى فرض إغلاقات جديدة وعدم انتظام حركة الطيران، داعية المواطنين في مختلف المدن البريطانية إلى عدم التردد بالاتصال بالقسم القنصلي في السفارة في حال طلب الاستفسار.

وأعلنت وزارة الصحة البريطانية في وقت سابق من اليوم الأحد، تسجيل رقم قياسي في عدد الإصابات بفيروس كورونا وصل إلى 162 ألفا و572 حالة، ارتفاعا من 160 ألفا و276 في اليوم السابق، بحسب صحيفة (غارديان).

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