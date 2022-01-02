شؤون فلسطينية

تلقت ردا منها.. لجنة الانتخابات: حماس وضعت شروطاً لموافقتها على اجراء الانتخابات المحلية

تلقت ردا منها.. لجنة الانتخابات: حماس وضعت شروطاً لموافقتها على اجراء الانتخابات المحلية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
تلقت لجنة الانتخابات المركزية يوم أمس السبت رسالة من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) حول موقفها من الانتخابات المحلية المزمعة في السادس والعشرين من شهر مارس آذار المقبل.

وقد تضمنت الرسالة بعض الأمور السياسية التي رأت الحركة أنها ضرورية لموافقتها على الانتخابات المحلية وتتمثل في ضمانات خطية بإجراء الانتخابات كما هو مقرر، وأخرى تتعلق بقانون الانتخابات وتحديداً إلغاء تشكيل محكمة قضايا الانتخابات وإعادة اختصاص البت في الطعون إلى محاكم البداية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

من جهته وجه رئيس اللجنة الدكتور حنا ناصر رسالة جوابية إلى حركة حماس، أشار فيها الى أن هذه المطالب سياسية وتتطلب مخاطبة المستوى السياسي بشأنها، ولا تملك اللجنة صلاحية البت فيها. 

وأضاف الدكتور ناصر في رسالته إلى أنه لحين تحقق ذلك، تعتبر اللجنة موقف حركة حماس يعني عدم التمكن من إجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة بالوقت الحاضر، لا سيما أن الوقت المتاح قصير جداً، حيث من المقرر أن تبدأ عملية تسجيل الناخبين للانتخابات المحلية خلال بضعة أيام وفقاً للجدول الزمني المعلن.

من جهة أخرى بعث الدكتور ناصر رسالة إلى رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية يعلمه بفحوى رسالة حركة حماس، ورد اللجنة على هذه الرسالة، مطالباً الحكومة اتخاذ قرار بخصوص الانتخابات في قطاع غزة بناء على ذلك.

أخبار ذات صلة

حماس تكشف عن رسالتها للجنة الانتخابات المركزية.. هذا ما جاء فيها

حماس تكشف عن رسالتها للجنة الانتخابات المركزية.. هذا ما جاء فيها

تفاصيل اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح في رام الله

تفاصيل اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح في رام الله

التنمية بغزة تصدر بياناً حول الحاصلين على الهوية الخضراء وأسماءهم مدرجة بالمنحة القطرية

التنمية بغزة تصدر بياناً حول الحاصلين على الهوية الخضراء وأسماءهم مدرجة بالمنحة القطرية

لجنة الانتخابات: تلقينا ردا من حركة حماس بخصوص الانتخابات المحلية

لجنة الانتخابات: تلقينا ردا من حركة حماس بخصوص الانتخابات المحلية

الدعليس يستقبل الأطر الصحفية ويشيد بالأداء الإعلامي

الدعليس يستقبل الأطر الصحفية ويشيد بالأداء الإعلامي

تعرف على صاروخ (سام 7) الذي استخدمته المقاومة الفلسطينية لاستهداف الطيران الإسرائيلي

تعرف على صاروخ (سام 7) الذي استخدمته المقاومة الفلسطينية لاستهداف الطيران الإسرائيلي

مفتي القدس والديار الفلسطينية: الثلاثاء غرة شهر جمادى الآخرة

مفتي القدس والديار الفلسطينية: الثلاثاء غرة شهر جمادى الآخرة

واعد: الأسير أبو هواش دخل مرحلة الاحتضار وبات قريباً من فقدان حياته

واعد: الأسير أبو هواش دخل مرحلة الاحتضار وبات قريباً من فقدان حياته

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

لجنة الانتخابات: تلقينا ردا من حركة حماس بخصوص الانتخابات المحلية

لجنة الانتخابات: تلقينا ردا من حركة حماس بخصوص الانتخابات المحلية

الدعليس يستقبل الأطر الصحفية ويشيد بالأداء الإعلامي

الدعليس يستقبل الأطر الصحفية ويشيد بالأداء الإعلامي

&#34;النضال الشعبي&#34; تدين العدوان الوحشي على غزة وتدعو لتدخل دولي لحماية شعبنا

"النضال الشعبي" تدين العدوان الوحشي على غزة وتدعو لتدخل دولي لحماية شعبنا

فلسطين: الكشف عن إصابات ووفيات (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

فلسطين: الكشف عن إصابات ووفيات (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

تدهور جديد يطرأ على الوضع الصحيّ للأسير أبو حميد المصاب بالسرطان

تدهور جديد يطرأ على الوضع الصحيّ للأسير أبو حميد المصاب بالسرطان

أعراض جديدة تظهر عليه.. الكشف عن تطورات الحالة الصحية للأسير أبو هواش

أعراض جديدة تظهر عليه.. الكشف عن تطورات الحالة الصحية للأسير أبو هواش

قيادي بـ &#34;الشعبية&#34;: كل الخيارات مفتوحة أمام المقاومة إذا حدث شيء للأسير أبو هواش

قيادي بـ "الشعبية": كل الخيارات مفتوحة أمام المقاومة إذا حدث شيء للأسير أبو هواش

قلقيلية: ضبط أكثر من 28 كغم من المخدرات

قلقيلية: ضبط أكثر من 28 كغم من المخدرات

منوعات

سمية الخشاب سعيدة بطلاق أحمد الفيشاوي من ندى كامل

سمية الخشاب سعيدة بطلاق أحمد الفيشاوي من ندى كامل

احتفالاً بعيد ميلادها.. دنيا سمير غانم تؤدي مناسك العمرة

احتفالاً بعيد ميلادها.. دنيا سمير غانم تؤدي مناسك العمرة

كندا حنا ترقص مع شقيقها على إحدى الرقصات.. وهجوم حاد عليها

كندا حنا ترقص مع شقيقها على إحدى الرقصات.. وهجوم حاد عليها

تفاصيل صادمة عن جريمة قتل أنجيلا كوكاوسكي مديرة أعمال كيم كارداشيان

تفاصيل صادمة عن جريمة قتل أنجيلا كوكاوسكي مديرة أعمال كيم كارداشيان

مي عز الدين تعلن إصابتها بمرض خطير وقد تلجأ لعملية جراحية

مي عز الدين تعلن إصابتها بمرض خطير وقد تلجأ لعملية جراحية

زوج داليا البحيري يكشف آخر التطورات الصحية لهما بعد إصابتهم بـ(كورونا)

زوج داليا البحيري يكشف آخر التطورات الصحية لهما بعد إصابتهم بـ(كورونا)

تامر حسني وزوجته بسمة بوسيل يستقبلان العام الجديد بطريقة رومانسية

تامر حسني وزوجته بسمة بوسيل يستقبلان العام الجديد بطريقة رومانسية

بعد اعتزاله الفن.. أدهم نابلسي يؤم بالمصلين بأحد المساجد

بعد اعتزاله الفن.. أدهم نابلسي يؤم بالمصلين بأحد المساجد

موسيقار شهير &#34;طلاق شيرين عبدالوهاب لم يقع وهذا دعاية لأغانيها الجديدة&#34;

موسيقار شهير "طلاق شيرين عبدالوهاب لم يقع وهذا دعاية لأغانيها الجديدة"

محمد رمضان يفجر مفاجأة لجمهوره ويخوض تجربة ضخمة بفيلم أميركي

محمد رمضان يفجر مفاجأة لجمهوره ويخوض تجربة ضخمة بفيلم أميركي

عربي

دولة خليجية تدعو مواطنيها في بريطانيا إلى مغادرة البلاد

دولة خليجية تدعو مواطنيها في بريطانيا إلى مغادرة البلاد

إنقاذ 106 أشخاص علقوا بتجمعات مياه الأمطار في الكويت

إنقاذ 106 أشخاص علقوا بتجمعات مياه الأمطار في الكويت

لبنان تدرس العودة للإغلاق بعد الارتفاع المفاجئ فى إصابات (أوميكرون)

لبنان تدرس العودة للإغلاق بعد الارتفاع المفاجئ فى إصابات (أوميكرون)

الجزائر: مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة ستة آخرين اختناقاً بالغاز

الجزائر: مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة ستة آخرين اختناقاً بالغاز