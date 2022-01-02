شاهد: لحظة وقوع زلزال بقوة 5.5 درجة في الصين









رام الله - دنيا الوطنضرب زلزال بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر مناطق جنوب غربي الصين، وأسفر عن وقوع نحو 22 شخصا.ذكرت ذلك صحيفة (ساوث تشاينا مورنينغ بوست) الصينية، مشيرة إلى أن الزلزال وقع في الثالثة مساء اليوم الأحد، بتوقيت بكين.وقال المركز الصيني لرصد الزلازل إن منطقة ليجيانغ التابعة لمقاطعة يونان تأثرت بالهزة الأرضية، لكنها لم تسجل إصابات بينما تسبب الزلزال في وقوع 22 مصابا في منطقة نينغلانغ في نفس المقاطعة.ونشرت الصحيفة مقطع فيديو يرصد لحظة وقوع الزلزال الذي تسبب في هزة عنيفة للمنازل كما رصدتها إحدى كاميرات المراقبة، مشيرة إلى أنه لا يزال البحث عن مصابين وتقدير الخسائر المادية.