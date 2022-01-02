السعودية: تسجيل أعلى معدل يومي بإصابات (كورونا) في 5 أشهر

رام الله - دنيا الوطنسجلت السلطات السعودية، اليوم الأحد، أعلى معدل يومي بإصابات فيروس (كورونا) منذ يوليو/تموز الماضي.وقالت وزارة الصحة السعودية، في بيان، إنه "تم تسجيل 1024 إصابة بفيروس (كورونا)، وحالة وفاة واحدة و298 حالة تعاف"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك الروسية).وأوضح البيان ارتفاع إجمالي الإصابات إلى 558 ألفا و106، بينها 8 آلاف و879 وفاة، و542 ألفا و413 حالة تعاف.هذا وأعادت السلطات السعودية، اعتبار من يوم الخميس الماضي، تطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن المغلقة والمفتوحة والأنشطة والفعاليات، ضمن خطة مواجهة فيروس كورونا والمتحور (أوميكرون).