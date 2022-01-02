تعرف على صاروخ (سام 7) الذي استخدمته المقاومة الفلسطينية لاستهداف الطيران الإسرائيلي





تكمن خطورة صواريخ (سام - 7) السوفيتية في أنها ذات تأثير مزدوج على العدو بفضل سهولة حملها وقدرتها على مفاجأة الطائرات المعادية التي تحلق على ارتفاعات منخفضة في ثوان معدودة دون أن يمكن لأي وسيلة استطلاع جوي رصدها مثلما يحدث مع وسائل الدفاع الجوي الضخمة.



وبفضل صواريخ (سام - 7) تكون طائرات العدو مجبرة على الاختيار بين أمر كلاهما يجعلها في خطورة كبيرة، فإما أن تحلق على ارتفاعات منخفضة للتخفي من رادارات العدو وفي هذه الحالة يتم تدميرها بهذه الصواريخ، أو أن تحلق على ارتفاعات كبيرة لتكون خارج نطاق استهدافها، وفي هذه الحالة تكون عرضة للاستهداف بسهولة من طائرات العدو الاعتراضية ودفاعاته الجوية.



ما هي الدول التي تستخدم صواريخ (سام - 7)؟



تستخدم هذا النوع من الصواريخ نحو 50 دولة حول العالم بينها عدة دولة في الشرق الأوسط منها مصر وسوريا ولبنان والعراق وليبيا والمغرب وإيران واليمن والسودان.



ما هو تصنيف صواريخ (سام - 7)؟



صواريخ محمولة على الكتف لضرب الأهداف الجوية التي تحلق على ارتفاعات منخفضة، ويمكنها تحديد الهدف باستخدام التوجيه الحراري (الأشعة تحت الحمراء).



تراوح مدى الصاروخ بين 800 و3200 متر ويمكنه تدمير الأهداف الجوية على ارتفاعات تبدأ من 15 مترا حتى 1500 متر، بحسب تقرير لموقع "أرمي ريكوغنيشن" الفرنسي، الذي أوضح أن الصاروخ ينطلق نحو الهدف بسرعة تصل إلى 430 مترا في الثانية (1.4 ماخ).



ما هي الأهداف الجوية التي يمكن تدميرها بصواريخ (سام - 7)؟



يمكن لصواريخ (سام - 7) تدمير أهداف جوية تضم الطائرات التكتيكية والمروحيات والطائرات المسيرة الـ "درونز" والصواريخ المجنحة.



يمكن استخدام صواريخ (سام - 7) بواسطة جندي واحد ويمكن إعدادها للإطلاق خلال 5 إلى 10 ثوان.يصل الوزن القتالي لـ (سام - 7) (القاذف والصاروخ) إلى 14.5 كيلوغرامات، ويصل وزن الصاروخ فقط 9.2 كيلوغرامات ويحمل رأسا حربيا شديد الانفجار وزنه 1.15 كيلوغراما.



ما هو عدد صواريخ (سام - 7) في العالم؟



تشير بعض التقديرات إلى أنه تم إنتاج نحو 50 ألف صاروخ من هذا النوع حول العالم، حيث حصلت بعض الدول على رخصة تصنيعه محليا بمسميات مختلفة.



رام الله - دنيا الوطنذكرت تقارير إخبارية إسرائيلية أن المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة استخدمت صواريخ مضادة للطائرات طراز (سام - 7) لاستهداف مروحيات الجيش الإسرائيلي.وبحسب صحيفة (يديعوت أحرنوت)، فإن المروحيات الإسرائيلية كانت تنفذ إحدى الغارات في قطاع غزة خلال تعرضها للاستهداف بهذا النوع من الصواريخ.ما هي صواريخ (سام - 7)؟هي صواريخ محمولة على الكتف مضادة للطائرات تستخدمها العديد من الدول حول العالم منذ إنتاجها في الاتحاد السوفيتي عام 1968.يعد اسم صواريخ (سام - 7) هو الاسم الأكثر انتشارا لهذه الصواريخ، التي يطلق عليها "الناتو" اسم "غريل" وتحمل اسم سوفيتي هو "ستريلا - 2" الذي تعني "السهم - 2"، بحسب تقرير عن الصواريخ السوفيتية لموقع "ميليتري فاكتوري" الأمريكي.