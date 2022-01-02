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شاهد: إسرائيل تزيل آثار حرب 1967 من الجولان السوري

شاهد: إسرائيل تزيل آثار حرب 1967 من الجولان السوري
رام الله - دنيا الوطن
قامت الهيئة المسؤولة عن إزالة الألغام في وزارة الأمن الإسرائيلية اليوم الأحد بإتلاف مئات الكيلوغرامات من الذخيرة التي خلفها الجيش السوري وراءه، بعد انتهاء حرب حزيران.

يأتي ذلك بعد شهرين من العثور على مستودع للذخيرة يحتوي على قذائف هاون وقنابل يدوية في مخبأ سوري قديم في هضبة الجولان المحتلة، حسب موقع (واللا) الإسرائيلي.

وأشار الموقع إلى أن القرار بتفجير الذخيرة اتخذ لأسباب تتعلق بالسلامة، أبرزها تجنب نقل الذخيرة القديمة عبر شوارع البلاد. 

وأضاف الموقع أن إتلاف الذخيرة السورية ينهي سلسلة عمليات لإخلاء حقل الألغام في منطقة "متسبيه غادوت" ومفرق الجمارك من المخلفات الحربية الخطيرة. ومن المتوقع أن تفتح هذه الأماكن أبوابها أمام الجمهور.


 


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