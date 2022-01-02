دولي

أفغانستان: الكحول إلى مجاري المياه في كابل

أفغانستان: الكحول إلى مجاري المياه في كابل
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وكالة الاستخبارات الأفغانية أن فريقا تابعا لها أتلف زهاء 3 آلاف لتر من الكحول بصبها في مجرى مياه في العاصمة كابل، في وقت تشدد فيه سلطات "طالبان" تدابيرها لمكافحة الكحول.

ونشرت المديرية العامة للاستخبارات تسجيلا لعناصرها وهم يصبون الكحول المعبأ في براميل في قناة للمياه بعد مصادرته خلال عملية دهم في العاصمة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وقال مسؤول في الاستخبارات: "على المسلمين الامتناع عن تصنيع وترويج الكحول".

ولم يكشف عن تاريخ تنفيذ عملية الدهم أو إتلاف الكحول، لكن بيانا للوكالة أكد "توقيف ثلاثة تجار خلال العملية".

أخبار ذات صلة

إسرائيل: المصادقة على استخدام عقار ثانٍ لمعالجة مصابي (كورونا)

إسرائيل: المصادقة على استخدام عقار ثانٍ لمعالجة مصابي (كورونا)

بينت: يجب وضع معايير لإجراء فحوص (كورونا) نظراً للعدد المحدود لأطقم الفحوص

بينت: يجب وضع معايير لإجراء فحوص (كورونا) نظراً للعدد المحدود لأطقم الفحوص

بلغاريا تعدم 39 ألف دجاجة بعد تفشي إنفلونزا الطيور

بلغاريا تعدم 39 ألف دجاجة بعد تفشي إنفلونزا الطيور

فرنسا: الموجة الخامسة لـ(كورونا) في البلاد قد تكون الأخيرة

فرنسا: الموجة الخامسة لـ(كورونا) في البلاد قد تكون الأخيرة

زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب الصين

زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب الصين

روسيا: مصرع خمسة أشخاص وإصابة 21 آخرين بحادث حافلة

روسيا: مصرع خمسة أشخاص وإصابة 21 آخرين بحادث حافلة

ماليزيا: فيضانات تجتاح سبع ولايات في البلاد ونزوح الآلاف

ماليزيا: فيضانات تجتاح سبع ولايات في البلاد ونزوح الآلاف

بينيت: من يطلق الصواريخ نحو إسرائيل يتحمل المسؤولية

بينيت: من يطلق الصواريخ نحو إسرائيل يتحمل المسؤولية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;النضال الشعبي&#34; تدين العدوان الوحشي على غزة وتدعو لتدخل دولي لحماية شعبنا

"النضال الشعبي" تدين العدوان الوحشي على غزة وتدعو لتدخل دولي لحماية شعبنا

أعراض جديدة تظهر عليه.. الكشف عن تطورات الحالة الصحية للأسير أبو هواش

أعراض جديدة تظهر عليه.. الكشف عن تطورات الحالة الصحية للأسير أبو هواش

قيادي بـ &#34;الشعبية&#34;: كل الخيارات مفتوحة أمام المقاومة إذا حدث شيء للأسير أبو هواش

قيادي بـ "الشعبية": كل الخيارات مفتوحة أمام المقاومة إذا حدث شيء للأسير أبو هواش

قلقيلية: ضبط أكثر من 28 كغم من المخدرات

قلقيلية: ضبط أكثر من 28 كغم من المخدرات

حزب الشعب يُعرب عن تضامنه مع شعب السودان وقواه التقدمية

حزب الشعب يُعرب عن تضامنه مع شعب السودان وقواه التقدمية

هنية: لدينا أربعة أسرى وإذا لم تقتنع إسرائيل سنزيد غلتنا عبر أذرعنا بكل مكان

هنية: لدينا أربعة أسرى وإذا لم تقتنع إسرائيل سنزيد غلتنا عبر أذرعنا بكل مكان

وقفتا دعم وإسناد مع الأسير أبو هواش أمام بلديتي الخليل ودورا

وقفتا دعم وإسناد مع الأسير أبو هواش أمام بلديتي الخليل ودورا

الشرطة تقبض على مشتبه فيه بقضايا إطلاق نار في جنين

الشرطة تقبض على مشتبه فيه بقضايا إطلاق نار في جنين

منوعات

سمية الخشاب سعيدة بطلاق أحمد الفيشاوي من ندى كامل

سمية الخشاب سعيدة بطلاق أحمد الفيشاوي من ندى كامل

احتفالاً بعيد ميلادها.. دنيا سمير غانم تؤدي مناسك العمرة

احتفالاً بعيد ميلادها.. دنيا سمير غانم تؤدي مناسك العمرة

كندا حنا ترقص مع شقيقها على إحدى الرقصات.. وهجوم حاد عليها

كندا حنا ترقص مع شقيقها على إحدى الرقصات.. وهجوم حاد عليها

تفاصيل صادمة عن جريمة قتل أنجيلا كوكاوسكي مديرة أعمال كيم كارداشيان

تفاصيل صادمة عن جريمة قتل أنجيلا كوكاوسكي مديرة أعمال كيم كارداشيان

مي عز الدين تعلن إصابتها بمرض خطير وقد تلجأ لعملية جراحية

مي عز الدين تعلن إصابتها بمرض خطير وقد تلجأ لعملية جراحية

زوج داليا البحيري يكشف آخر التطورات الصحية لهما بعد إصابتهم بـ(كورونا)

زوج داليا البحيري يكشف آخر التطورات الصحية لهما بعد إصابتهم بـ(كورونا)

تامر حسني وزوجته بسمة بوسيل يستقبلان العام الجديد بطريقة رومانسية

تامر حسني وزوجته بسمة بوسيل يستقبلان العام الجديد بطريقة رومانسية

بعد اعتزاله الفن.. أدهم نابلسي يؤم بالمصلين بأحد المساجد

بعد اعتزاله الفن.. أدهم نابلسي يؤم بالمصلين بأحد المساجد

موسيقار شهير &#34;طلاق شيرين عبدالوهاب لم يقع وهذا دعاية لأغانيها الجديدة&#34;

موسيقار شهير "طلاق شيرين عبدالوهاب لم يقع وهذا دعاية لأغانيها الجديدة"

محمد رمضان يفجر مفاجأة لجمهوره ويخوض تجربة ضخمة بفيلم أميركي

محمد رمضان يفجر مفاجأة لجمهوره ويخوض تجربة ضخمة بفيلم أميركي

عربي

إنقاذ 106 أشخاص علقوا بتجمعات مياه الأمطار في الكويت

إنقاذ 106 أشخاص علقوا بتجمعات مياه الأمطار في الكويت

لبنان تدرس العودة للإغلاق بعد الارتفاع المفاجئ فى إصابات (أوميكرون)

لبنان تدرس العودة للإغلاق بعد الارتفاع المفاجئ فى إصابات (أوميكرون)

الجزائر: مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة ستة آخرين اختناقاً بالغاز

الجزائر: مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة ستة آخرين اختناقاً بالغاز

الإمارات توضح عقوبة نشر الشائعات والأخبار الكاذبة

الإمارات توضح عقوبة نشر الشائعات والأخبار الكاذبة