"النضال الشعبي" تدين العدوان الوحشي على غزة وتدعو لتدخل دولي لحماية شعبنا



وأكدت الجبهة، أن العدوان على قطاع غزة يزيد من معاناة شعبنا والذى لا زال يعانى من تدمير البنية التحتية والى إعادة إعمار ما دمره الاحتلال في عدوانه الأخير على قطاع غزة.



ويذكر أن المدفعية والطائرات الحربية الإسرائيلية قامت بتنفيذ سلسلة من الهجمات على قطاع غزة مساء أمس وفجر اليوم.

رام الله - دنيا الوطنأدانت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، العدوان الوحشي الإسرائيلي فجر اليوم الأحد، على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، من قبل المدفعية وقصف الطائرات الحربية الإسرائيلية الذى أستهدف عدة مناطق في محافظات قطاع غزة.وطالبت الجبهة المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتحرك الفوري والعاجل لوقف العدوان الإسرائيلي على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة الذى يستهدف المدنيين العزل والأطفال والنساء والأبرياء مطالبين بتوفير الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني.