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دولي

إسرائيل: المصادقة على استخدام عقار ثانٍ لمعالجة مصابي (كورونا)

إسرائيل: المصادقة على استخدام عقار ثانٍ لمعالجة مصابي (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
وقعت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم على صفقة مع شركة الأدوية (ميرك) لشراء العقار "مولنوبيرافير" من انتاج الشركة الخاص بعلاج مصابين بفيروس (كورونا).

ويتم تناول هذا الدواء وهو على شكل أقراص بابتلاعه بعد ثلاثة إلى خمسة أيام من ظهور أعراض المرض ولمدة خمسة أيام.

ويتم وصفه لأشخاص من عام (18) وما فوق يعانون من ضعف جهاز المناعة أو أمراض أخرى. 

ومن المتوقع أن تصل الشحنات الأولى من هذا العقار الى إسرائيل، خلال الأيام القليلة المقبلة، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

وأُفيد أن العقار أثبت نجاعته ضد متحورات الفيروس، وتمت المصادقة عليه بشكل طارئ من قبل مديرية الأغذية والأدوية الأمريكية.

وهذا هو ثاني دواء تصادق وزارة الصحة على استخدامه ضد (كورونا) بعد المصادقة على العقار "باكلوفيد" من إنتاج شركة فايزر الأسبوع الماضي.

وفي غضون ذلك يناقش خبراء الوزارة موضوع إعطاء الجرعة الرابعة من التطعيم للمواطنين من سن الـ (60) وما فوق. وأُفيد أن النية تتجه لديهم نحو المصادقة على ذلك.

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