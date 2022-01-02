فلسطين: الكشف عن إصابات ووفيات (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، مساء اليوم الأحد، تسجيل حالتي وفاة و137 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) و242 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.وأوضحت، في التقرير الوبائي حول الفيروس في فلسطين، أن حالتي الوفاة بالفيروس سجلتا في قطاع غزة، مضيفة أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: سلفيت 6، بيت لحم 16، طوباس 7، رام الله والبيرة 37، الخليل 23، طولكرم 5، نابلس 16، قلقيلية 2، جنين 10، ضواحي القدس 1، أريحا والأغوار 1، قطاع غزة 13.وبينت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: سلفيت 2، بيت لحم 54، طوباس 2، رام الله والبيرة 47، الخليل 44، طولكرم 2، نابلس 10، قلقيلية 4، جنين 28، ضواحي القدس 6، أريحا والأغوار 3، قطاع غزة 40.وأشارت إلى أن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين بلغت 98.2% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.ولفتت إلى وجود 55 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يُعالج بمراكز وأقسام (كورونا) في المستشفيات في الضفة 104 مرضى، بينهم 17 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي.