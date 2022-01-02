قيادي بـ "الشعبية": كل الخيارات مفتوحة أمام المقاومة إذا حدث شيء للأسير أبو هواش

رام الله - دنيا الوطنقال عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ماهر مزهر، اليوم الأحد، إن الجميع على أهبة الاستعداد و"إذا ما حدث شيء للأسير أبو هواش كل الخيارات ستكون مفتوحة أمام المقاومة".وكانت وزيرة الصحة، مي الكيلة، قالت إن الوزارة تتابع بشكل حثيث، الوضع الصحي الخطير للأسير المضرب عن الطعام هشام أبو هواش، الذي يواصل إضرابه لليوم 139 على التوالي".وأوضحت، أنها هاتفت زوجة الأسير أبو هواش المتواجدة في مستشفى "أساف هروفيه"، التي أكدت أنه يعاني من وضع صحي حرج حسب الأطباء، مشيرة إلى أن الطواقم الطبية المختلفة تتابع حالته الصحية.