قلقيلية: ضبط أكثر من 28 كغم من المخدرات

رام الله - دنيا الوطنضبطت الشرطة وجهاز الاستخبارات العسكرية اليوم كمية كبيرة من مادة يشتبه أنها "الماريغوانا" المخدرة جنوب مدينة قلقيلية.وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات، بأنه وبناءً على معلومات وصلت الى جهاز الاستخبارات العسكرية بمحافظة قلقيلية تفيد بوجود كمية من المخدرات في منطقة قريبة من جدار الفصل العنصري جنوب مدينة قلقيلية، على الفور تحركت قوة من فرع مكافحة المخدرات بشرطة المحافظة وقوة من جهاز الاستخبارات العسكرية الى المكان، وعند وصولها تمكنت من ضبط كمية كبيرة من مادة يشتبه أنها "الماريغوانا" المخدرة بلغ وزنها (28.580) كغم .وأضاف، أنه تم التحرز على المضبوطات وجاري البحث والتحري من قبل فرع مكافحة المخدرات بشرطة المحافظة عن المشتبه فيهم بإخفائها في المنطقة لإلقاء القبض عليهم.